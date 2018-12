Programmi TV di stasera - lunedì 24 dicembre 2018. Vigilia «di ghiaccio» su Rai2 con Frozen : Frozen - Il regno di ghiaccio Rai1, ore 21.30: Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco In onda in mondovisione la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno. Rai2, ore 21.05: Frozen – Il regno di ghiaccio Film d’animazione del 2013 di Chris Buck, con Kristen Bell, Idina Menzel. Trama: Le principesse di Arendelle, Elsa e Anna, sono due ...

Programmi TV di stasera - martedì 25 dicembre 2018. Su Rai2 lo speciale di Unici dedicato a Non Stop : Unici Rai1, ore 21.25: Biancaneve e i sette nani Film d’animazione del 1937 di David Hand, con Stuart Buchanan, Adriana Caselotti. Trama: Cacciata dal suo castello, la principessa Biancaneve, trova ospitalità nella casa dei sette nani. Ma la matrigna invidiosa della sua bellezza, si trasforma in una vecchia strega per perseguitarla. Rai2, ore 21.05: Unici Non Stop ha rappresentato nel mondo della televisione italiana un programma ...

Programmi TV di stasera - domenica 23 dicembre 2018. Su Rai 3 per Diane Keaton e John Goodman è «Natale all’Improvviso» : Natale all'Improvviso Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Per l’ultima puntata del 2018 Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ospita Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Enrico Brignano, Vincenzo Mollica, Roberto Bolle, Carlo Cottarelli e Anastasio, neo vincitore di X Factor 2018. Rai2, ore 21.05: Pretty Princess Film del 2001, di Garry Marshall, con Anne Hathaway e Julie Andrews. Trama: Mia è ...

