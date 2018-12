Pordenone sempre più esilarante | l’ultimo messaggio social scatena il web VIDEO

calcioweb.eu

(Di martedì 25 dicembre 2018) Ilpiù protagonista in campo e fuori. La squadra sta disputando una stagione incredibile nel campionato di Serie C e punta senza mezzi termini alla promozione diretta in Serie B, negli ultimi mesiti anche fuori dal campo con messaggiche hanno fatto il giro del web. Si avvicina la gara contro la Feralpisalò ed il: “Può esserci solo una cosa più importante delle vacanze di Natale!”, ilcon la scena del classico natalizio Mamma ho perso l’aereo. “Kevin, come puoi esserti dimenticato della partita di Santo Stefano?-FeralpiSalò. 26 dicembre. Ore 14:30. Non è difficile”. Un appello che ha fatto il giro del web.Perdi anche tu l’aereo A Santo Stefano c’è@feralpisalo #ForzaRamarri #Feralpisalò #TuttiAlBottecchia pic.twitter.com/uiFPzJN0lQ...