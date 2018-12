Polizia del Kenya | Silvia Romano è viva

Silvia Romano - la Polizia del Kenya : "Informazioni cruciali - è ancora viva" : La polizia del Kenya è convinta che la cooperante italiana, Silvia Romano, rapita il mese scorso nel villaggio di Chakama, nel sud-est del Paese, sia "ancora viva" e che "non sia stata portata fuori dal Kenya". Lo ha affermato, in un briefing sulla sicurezza, il comandante della polizia della costa,

Kenya - “Silvia Romano è viva e presto la ritroveremo” : l’annuncio della Polizia : Il capo della polizia kenyota ha fatto sapere che Silvia Romano "è viva e si trova ancora nel Paese africano. Informazioni cruciali, che non si possono rivelare, ci fanno pensare che la ritroveremo". La giovane cooperante italiana è stata rapita più di un mese: continuano le indagini di forze dell'ordine e comuni cittadini per ritrovarla sana e salva.Continua a leggere

Ladre maldestre - tentano rapina al negozio durante evento di beneficenza della Polizia : La quarantenne e la diciottenne stavano cercando di portare via quasi 2mila dollari di beni in apparecchiature elettroniche ma non sapevano che era in corso un evento di beneficenza organizzato dalla polizia con la presenza di 15 agenti.Continua a leggere

Autovelox - dove sono? I controlli della Polizia Stradale nella settimana di Natale : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi nella settimana di Natale, giorno per giorno, gli Autovelox alla presenza delle ...

Ragusa - alcol e droga : il bilancio della Polizia : La Polizia di Ragusa presenta il bilancio dei controlli per il 2018 e non solo e i dati per uso di alcol e droga. Continuano i controlli per Natale.

Bologna. Anno 2018 : premiati 15 agenti della Polizia Locale : L’assessore alla Sicurezza urbana integrata, Alberto Aitini, e il Comandante della Polizia Locale, Romano Mignani, hAnno consegnato un attestato di

La Germania e la piaga del neonazismo - dalla Polizia all'Europarlamento : L'episodio di cronaca ha rialzato la pressione sui legami fra destra radicale e forze dell'ordine, già ambigui ai tempi della prima Nsu. Oltre a far emergere, ancora una volta, il tabù del neonazismo,...

Controlli agli esercizi pubblici : massima attenzione a fini preventivi da parte di Polizia di Stato - Vigili del fuoco e Municipale : ...sono state irrogate da parte dei Vigili del fuoco sanzioni per violazione delle norme antincendio e sono state riscontrate dai Vigili Urbani alcune anomalie nella gestione dei pubblici spettacoli, le ...

Trovato sulla statale - non parla e non ha documenti. L'appello della Polizia : 'Chi lo conosce ci aiuti' : La Questura di Fermo chiede il contributo della cittadinanza per arrivare all'identificazione di un uomo che è stato notato dalle proprie pattuglie la sera del 18 dicembre mentre girovagava lungo la ...

Torino - espulso aggredisce Polizia : è polemica per il video dell'arresto : Tre poliziotti e due militari sono stati ripresi mentre tenevano a terra un nigeriano alla stazione di Porta Nuova. E alle proteste dei passanti per i modi usati, la domanda di un agente: "A noi chi ci pensa?"

La Polizia arresta un immigrato - i passanti si lamentano. La risposta dell'agente : Arresto con polemica alla stazione di Torino dove la polzia ha ammanettato un immigrato irregolare che aveva aggredito gli agenti. Alcuni passanti hanno filmato l'operazione e criticato i poliziotti ...

Napoli - maxi blitz della Polizia al rione Sanità : sequestrate pistola e cartucce : maxi blitz della polizia nel rione Sanità: impegnati gli agenti del commissariato San Carlo Arena con numerose pattuglie del reparto prevenzione crimine Campania. Nel corso dell'attività sono state ...

Manovra - Salvini a Palazzo Chigi con la giacca della Polizia ironizza : “Maxi emendamento? Ce l’ho in tasca” : Mentre continua il mistero sull’arrivo del maxi-emendamento alla Manovra in Senato, annunciato a più riprese negli ultimi due giorni, ma non ancora depositato, al Consiglio dei Ministri, molti esponenti del governo giungono in auto a Palazzo Chigi. Tra i pochi arrivati a piedi ed entrati dall’ingresso principale c’è Paolo Savona che non risponde alle domande dei cronisti, così come Riccardo Fraccaro, impegnato in una conversazione telefonica: ...