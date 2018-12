Personale ATA | contratti a tempo pieno per ex CO CO CO

L’avvocato risponde - 21/12 : due quesiti sul Personale ATA : Ecco altre due domande dei nostri lettori con le relative risposte attraverso la rubrica settimanale “L‘avvocato risponde” del 21/12. Ricordiamo che i legali Esposito e Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489. Le domande di oggi riguardano: il ricorso per ottenere il riconoscimento delle quote di riserva ai volontari delle ...

Personale ATA : info su ferie residue dell’AS precedente : Ad eccezione del Personale docente che non è obbligato a rimanere a scuola nei mesi di Luglio-Agosto, il Personale ATA deve rimanere in servizio in tale periodo, previa richiesta e successiva autorizzazione delle ferie da parte del dirigente scolastico. Come leggiamo da un recente articolo di Orizzonte Scuola, le ferie per gli ATA costituiscono un diritto fondamentale all’interno del loro contratto di lavoro e tale figura professionale ...

Personale ATA e docenti precari 36 mesi : ‘servono soluzioni politiche’ : Personale ATA e precari storici: la Uil scuola ha emesso nella giornata di ieri un comunicato in cui promette un dura battaglia se non arriveranno le soluzioni su misura per queste categorie. Le soluzioni, avverte il comunicato, devono essere politiche, e non tecniche. Ieri, una delegazione è stata ricevuta dal Prefetto e poi davanti al Miur, dove l’incontro si è svolto con i responsabili dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, Pinneri, Natale e ...

NoiPa - comunicato ufficiale data esigibilità stipendio Personale breve e saltuario : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito e sulla pagina Facebook, in relazione all’accreditamento degli emolumenti relativi all’emissione speciale del 13 dicembre scorso a favore del personale supplente breve e saltuario. La data di disponibilità è lunedì 24 dicembre. Ecco qui di seguito il testo del comunicato diffuso dalla piattaforma dedicata ai dipendenti della Pubblica ...

Ricorso Personale ATA passato dagli enti locali alle dipendenze Miur : emolumenti economici e anzianità : TRATTO DALLA RUBRICA “RISCATTIAMO GLI A.T.A”… OBIETTIVO: EMOLUMenti economici. DIRITTO ALL’anzianità MATURATA PRESSO L’ENTE LOCALE DI PROVENIENZA (SCATTI, AUMenti STIPENDIALI ED ARRETRATI). “Con la sentenza 28033/2018 della Cassazione è stato ribadito come il Personale A.t.a. che, trasferito dagli enti locali alla scuola, abbia subito un peggioramento economico (ossia la diminuzione della retribuzione ...

Personale ATA - bufera dei falsi diploma : controlli a tappetto nella regione Veneto : La bufera dei giorni scorsi dei falsi titoli del Personale Ata nella regione Veneto ha indignato troppe persone. Profondamente indignata è l'assessore all'istruzione della regione Veneto Elena Donozzan, che ha dichiarato che il grave fatto non accadrebbe se ci fosse l'autonomia, visto che i concorsi sarebbero stati verificati dalla regione, con titolo alla mano, e non certo con semplici autocertificazioni“. Al momento si stanno effettuando ...

Personale ATA : precisazioni su malattie - riposi e permessi ad ore : Ci sono importanti novità per il Personale ATA in materia di permessi. E’ infatti prevista la possibilità di usare almeno 18 ore l’anno, di cui i diretti interessati potranno beneficiare sia su base oraria che giornaliera. Tale numero di ore potrà essere adoperato dagli ATA per i seguenti motivi: esami diagnostici, visite, terapie e prestazioni specialistiche. L’ARAN è intervenuto sui permessi in questione, chiarendo come essi ...

Allerta meteo : Personale ATA - sono ferie se le scuole chiudono? : Sta capitando molto spesso che, a causa del maltempo, venga diramata un’Allerta meteo dalla Protezione Civile. A seconda della gravità della situazione, i Sindaci possono decidere di tenere aperte le scuole se l’Allerta è arancione o sono obbligati a chiuderle se il livello dell’Allerta sale a rosso. In molti, docenti e Personale, si domandano se questi casi possano o meno rientrare in quelli definiti “particolari” e quindi non incidere su ferie ...

Personale ATA - sblocco assunzioni collaboratori scolastici in graduatoria : In occasione dell’aggiornamento sulla legge di stabilità e sulla fine agli appalti di pulizia esterni nelle scuole, Luigi Gallo, nei giorni scorsi ha dato un importante messaggio anche per i collaboratori scolastici ATA presenti nelle graduatorie. Per essi ci sarà uno sblocco nelle assunzioni con l’internalizzazione degli ex Lsu. assunzioni ATA e stop appalti di pulizia, sblocco per i collaboratori scolastici Lo scorso venerdì, 16 ...

Scuola - mobilità Personale ATA 2019/22 ultime notizie : esito incontro per rinnovo contratto : Come riporta una nota diffusa da Flc-Cgil, prosegue la trattativa tra il ministero dell’istruzione e i sindacati in merito al rinnovo del contratto Collettivo Nazionale della mobilità 2019/2022, riguardante il Personale ATA. Il 6 dicembre scorso si è tenuto un nuovo incontro, dal quale è emerso che non dovrebbero esserci particolari novità rispetto al testo dell’anno scorso. Nota Flc-Cgil sul rinnovo contratto ...

Sciopero scuola : docenti e Personale ATA protestano lunedì 10 dicembre : Lezioni non garantite a scuola per lunedì 10 dicembre 2018. Il sindacato SAESE ha proclamato uno Sciopero nazionale, che andrà a coinvolgere docenti e personale ATA negli istituti scolastici. Ad annunciarlo è stato anche il MIUR attraverso la nota n° 33383. Ad incrociare le braccia per l’intera giornata saranno tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato. Dunque, non protesteranno solamente i precari. Pertanto, ...

Personale ATA - svolta storica : stabilizzazione Lsu approvata : Per il Personale ATA della scuola arriva la svolta storica: l’emendamento dello stop agli appalti di pulizia esterni è stato approvato. Ciò significa che circa 12 mila Lsu che attualmente lavorano presso ditte e cooperative esterne verranno stabilizzati e faranno parte del mondo ATA tutti gli effetti. Stop appalti di pulizia: emendamento approvato La notizia tanto attesa arriva in nottata. A darne l’annuncio sono stati Alessandro ...

Personale ATA - una classe emarginata all’interno del mondo scuola : Il comunicato stampa dell’Associazione docenti MSA a proposito del Personale ATA e della sua scarsa considerazione all’interno del mondo della scuola. Personale ATA, una classe ‘emarginata’ nella scuola Quando si parla di scuola, il Personale ATA non viene quasi mai menzionato, eppure svolge una funzione indispensabile all’interno degli istituti scolastici. L’Associazione MSA (comparto scuola) è vicina anche a questa ...