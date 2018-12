Pensioni e tasse | cosa accadrà nel 2019

Pensioni e tasse : ecco la manovra Chiesta la fiducia. Il 28 alla Camera : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi Segui su affaritaliani.it

Pensioni «opzione donna» : proroga in arrivo - chi potrà beneficiarne. Lega : tasse al 7% per i pensionati esteri che scelgono il Sud : Il 2019 si preannuncia come un anno di "sperimentazione" sul fronte delle Pensioni. Da un lato l'avvio del triennio di quota 100. Dall'altro la prosecuzione di opzione donna, un particolare sistema che permette alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore. In più, un emendamento della Lega propone tasse ridotte al 7% per 5 anni ai pensionati esteri che scelgono il Sud

