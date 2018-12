Pedone muore investito nel Reggiano

In scooter urta Pedone che poi muore : la figlia di Boccassini indagata per omicidio stradale : Alice Nobili, 35 anni, il 3 ottobre scorso in viale Monte Nero ha investito sulle strisce Luca Voltolin, 61 anni, medico infettivologo, che è caduto e ha battuto la testa. Polemica del sindacato Usb sulla presenza del comandante dei vigili Ciacci