Pattinaggio sul ghiaccio | dance party | planetario e poi la ruota panoramica | cosa fare il

Pattinaggio Figura - Campionati Italiani 2019 – Exploit di Grassl e Tornaghi : tutti i risultati : Il 16enne altoatesino e la 15enne milanese sono i nuovi campioni tricolori delle gare individuali. Guignard-Fabbri al primo sigillo nella danza; Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico e le Hot Shivers nel sincronizzato confermano il titolo Sorrisi smaglianti e medaglie in bella vista. Si chiude con la cerimonia dei podi, tra gli applausi del Palaghiaccio di Trento, la quarta e ultima giornata dei Campionati Italiani 2019. ...

Pattinaggio di figura - partiti i Campionati Italiani 2019 : tutti i risultati dopo il corto degli atleti junior : Nella giornata d’apertura della rassegna tricolore Gabriele Frangipani, Marina Piredda e la coppia Contarino-Pauletti al comando dopo il primo segmento di gara Subito spettacolo e grandi esibizioni nella prima giornata dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di figura: oggi al Palaghiaccio di Trento sono andati infatti in scena i programmi corti dell’individuale maschile, femminile e coppie di ...

Pattinaggio di Figura - Guignard e Fabbri realizzano un sogno : gli azzurri sul podio delle finali Grand Prix : Sul ghiaccio canadese di Vancouver il tandem azzurro si supera, chiude a 198.65 punti e diventa la terza coppia italiana della storia dopo Fusar Poli-Margaglio e Cappellini-Lanotte a salire sul podio dell’ultimo atto del circuito internazionale Il sogno è realtà, oltre ogni immaginazione. Charlene Guignard e Marco Fabbri scrivono una nuova pagina di storia della danza azzurra e culminano la loro esponenziale crescita degli ultimi ...

Una pista di Pattinaggio sul ghiaccio XXL in centro a Lecco : Lecco, 2 dicembre 2018 " E' una pista di pattinaggio sul ghiaccio XXL quella inaugurata in piazza Giuseppe Garibaldi in centro a Lecco . La pista è lunga 40 metri e larga 14 ed è più grande di quella ...

ALBA/ Emozioni sul ghiaccio alla pista di Pattinaggio in piazza aperta fino al 31 gennaio : Sabato 1 dicembre in piazza Elvio Pertinace ad ALBA è stata inaugurata ufficialmente la pista di pattinaggio su ghiaccio attorniata dal "Giardino di Natale". Al taglio del nastro, il Sindaco ...

A Zoomarine il Natale inizia domani con tunnel desideri e Pattinaggio sul ghiaccio : Roma, 30 nov. (Labitalia) - inizia domani il Natale a Zoomarine. Sedici giorni di aperture speciali[...]

A Zoomarine il Natale inizia domani con il tunnel dei desideri e il Pattinaggio sul ghiaccio : inizia domani il Natale a Zoomarine. Sedici giorni di aperture speciali ed eventi a tema tra dicembre e gennaio per festeggiare il Natale. Zoomarine, il più grande parco marino italiano alle porte di Roma, dedica infatti, al Natale una serie di eventi. Ad accogliere gli ospiti una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio di 180 metri quadrati e l’immancabile casetta di Babbo Natale, pronto ad accogliere tutti i visitatori, dove ogni bambino ...

Pattinaggio di figura - Rostelecom Cup 2018 : Stepanova-Bukin sul velluto nella danza. Storico secondo posto per Hurtado-Khaliavin : Proseguono le gare alla Megasport Arena di Mosca (Russia), impianto sportivo che sta ospitando la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura. nella specialità della danza sul ghiaccio, la coppia padrona di casa formata da Alexandra Stepanova e Ivan Bukin è stata protagonista di un vero e proprio dominio. I danzatori allenati da Alexander Svinin e Irina Zhuk hanno mandato in visibilio il ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Cup 2018 : buona la prima del precision con il sistema rollart. Tutti i risultati : L’imponente Adriatic Arena di Pesaro, impianto polivalente che ospita dai grandi concerti alla serie A di basket passando per le visionarie opere liriche del Rossini Opera Festival, ha accolto lo scorso fine settimana la prima edizione della World Cup, competizione internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle riservata ai gruppi show, precision e quartetti. La gara è stata di particolare rilevanza per più motivi: in primis per la ...

X Factor – Martina Attili porta l’inline sul palco con “Pattinaggio Creativo” : L’Inline sul palco di X Factor con “Pattinaggio Creativo”, grazie all’esibizione di Martina Attili Il pattinaggio artistico inline è sbarcato ieri sul palco di X Factor grazie alla coreografia ideata da Simone Ferrari. Il gruppo ‘Pattinaggio Creativo’ coordinato da Marta Bravin e di cui fanno parte le atlete della Federazione italiana sport rotellistici Paola Amati, Alice Bonetti, Martina Rota, Alessia ...

Sul ghiaccio del Palaonda si va 'a scuola di Pattinaggio' : Questa edizione, che si inserisce nella già ampia offerta formativa a disposizione degli alunni, mira ad avvicinare i più giovani agli sport del ghiaccio. L'assessore allo sport del Comune Angelo ...

Pattinaggio artistico : la nuova avventura sul ghiaccio di Marco Santucci in coppia con Irma Caldara : “Lavoriamo gradualmente - stiamo migliorando tanto” : Dopo Marika Zanforlin-Federico Degli Esposti, Matteo Guarise e Dario Betti un altro Campione Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle è pronto a fare il grande salto verso il ghiaccio. Si tratta di Marco Santucci, atleta toscano che conta nel suo palmarès iridato rotellistico la bellezza di cinque ori, tre argenti e sei bronzi.Il ventinovenne di Grosseto da qualche mese lavora infatti in coppia con Irma Caldara, giovane milanese classe 2000 ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : scendono sul ghiaccio i big del singolo - Yuzuru Hanyu in una gara non semplice. Zagitova per confermare la leadership : É arrivato uno dei momenti più attesi della prima parte di stagione. Scenderanno infatti questo fine settimana sul ghiaccio della Helsinki Ice Hall, impianto teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, i detentori del titolo olimpico Alina Zagitova e Yuzuru Hanyu, pronti a esordire nel circuito. Yuzuru Hanyu presenterà per la prima volta davanti al pubblico europeo i suoi due bellissimi programmi, ...