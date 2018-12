Parto in strada alla vigilia di Natale : ANSA, - BOLOGNA, 25 DIC - Il bimbo, un maschietto di tre chili e sei, aveva fretta di festeggiare il Natale: la madre non è riuscita a percorrere l'ultimo chilometro che la separava dall'ospedale e lo ...

Venezia - si rompono le acque mentre è in strada : vigilessa aiuta una donna a Partorire : Simona Boscolo, giovane agente della Polizia locale del Comune di Venezia, si è improvvisata levatrice dopo che a una donna si sono rotte le acque in piazzale Roma. Non potendo aspettare l'arrivo del 118, l'ha fatta stendere su un taxi e ha reso possibile il parto grazie ai consigli ricevuti via telefono dai medici: "Ha agito con prontezza, generosità e spirito di servizio. Oggi la città deve essere orgogliosa di lei".Continua a leggere

Venezuela - la crisi economica strangola il paese/ Donna Partorisce in strada : non può pagarsi l’ospedale : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane Donna partorisce per strada. E' successo in Venezuela, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:35:00 GMT)

VENEZUELA - DONNA PartoRISCE IN STRADA A CARACAS/ L’iperinflazione schiaccia i cittadini : una crisi mai vista : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane DONNA PARTORISCE per STRADA. E' successo in VENEZUELA, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:40:00 GMT)

Non ha i soldi per l'ospedale e Partorisce in strada a Caracas/ Venezuela - la foto del giornalista anti-Maduro : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane donna partorisce per strada. E' successo in Venezuela, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Venezuela - Partorisce per strada a Caracas : non aveva i soldi per andare in clinica : Una giovane donna Venezuelana ha partorito in strada a Caracas, in pieno giorno, su un marciapiede della centrale Avenida Universidad. I passanti si sono avvicinati alla giovane e l’hanno aiutata nei soccorsi, mentre le urla di “respira profondamente” si sentivano risuonare per la strada. Poco dopo, è giunta sul luogo una pattuglia della polizia che ha portato la giovane madre in una clinica. La donna avrebbe motivato l’accaduto in seguito, ...

"Non può pagare l'ospedale e Partorisce in strada"/ Venezuela - foto fa il giro del web : assistita dai passanti : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane donna partorisce per strada. E' successo in Venezuela, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:11:00 GMT)

Partorisce su un marciapiede : 'Non ho i soldi per ricoverarmi'. Urla in strada. Le foto su Twitter : Ha partorito in strada perché non aveva soldi per farsi ricoverare. La terribile storia che ha fatto il giro dei social viene da Caracas, Venezuela, ed è stata resa nota da un giornalista locale, ...

VENEZUELA - PartoRISCE PER STRADA A CARACAS/ Foto - “senza soldi per ricovero” : il tweet fa il giro del mondo : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane donna PARTORISCE per STRADA. E' successo in VENEZUELA, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Venezuela - Partorisce per strada a Caracas/ “Senza soldi per ricovero” : la drammatica crisi economica : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane donna partorisce per strada. E' successo in Venezuela, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:46:00 GMT)