Parma, auto contro albero: muore 70enne

Unè morto a Varano Melegari,nel parmense, dopo essere finito con la suaun, lungo la provinciale che porta all'dromo Paletti. L'uomo, residente in zona era a bordo di un'utilitaria quando, forse a causa di un malore, ha sbandato finendo fuori strada, sbattendo violentementela vegetazione. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.(Di mercoledì 26 dicembre 2018)