Papa | accogliere | siamo tutti fratelli

tuttosport

(Di martedì 25 dicembre 2018) ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 25 DIC - "" e "questa verità sta alla base della visione cristiana". Senza fraternità "i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto".Francesco, alla benedizione Urbi et Orbi lancia per Natale "un augurio di fraternità", "tra persone di ogni nazione e cultura", "di diverse religioni" ...