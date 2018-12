Panico alla messa di Natale | marocchino entra in chiesa urlando Allah | messa

Entra in chiesa e urla 'Allah' - Panico a messa Natale nel Bresciano : Entra in chiesa urlando 'Allah' e pronunciando frasi in arabo. Tanto e' bastato per scatenare il panico tra i fedeli a Maclodio (Brescia) che hanno dovuto interrompere la messa di mezzanotte per l'irruzione di un uomo di origine marocchina. Alcuni ragazzi sono riusciti a spingere l'uomo fuori dalla chiesa, aiutati dal sindaco che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Il 35enne è stato fermato e portato in ...

Bentancur : 'Quando mi dissero di venire alla Juve fui preso dal Panico' : TORINO - 'Fin dalla prima volta in cui sono entrato nello spogliatoio della Juventus, vedendo i volti dei miei compagni, ho capito una cosa: 'Qui bisogna vincere e basta' '. Così Rodrigo Bentancur , ...

Investitori in fuga dalla Romania - Panico borsa Bucarest. Governo propone tassa su 'avidità' contro banche : Oltre che della manovra del Governo M5S-Lega e dell'Italia che è riuscita a scongiurare la procedura di infrazione per debito eccessivo, in Europa in queste ore si parla anche della Romania e delle ...

“Quel posto è mio” - “No - è mio” - rissa e Panico alla recita di Natale : scazzottata tra mamme : Momenti di panico alla scuola elementare di Albani Roccella, alla periferia di Gela, in Sicilia. Pare che tutto sia scaturito dalla pretesa di rivendicare la migliore posizione per la ripresa con telefonini e telecamere dei canti di Natale.Continua a leggere

L'Eredità - ci scappa il 'Cristo' su Rai 1 : Flavio Insinna nel Panico - cosa esce dalla bocca del concorrente : Un'altra strepitosa gaffe a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. La puntata è quella di sabato 8 dicembre. La domanda posta dal conduttore al malcapitato concorrente è ...

Panico al dj set di Sfera Ebbasta - sei morti uccisi dalla calca. Erano stati venduti 1400 biglietti per 469 posti : L'unica certezza è che in quella discoteca di Corinaldo, paesino in provincia di Ancona, c'era troppa gente. Tre volte più del consentito. Erano arrivati almeno in 1.400 per assistere al dj set di Sfera Ebbasta, ma nella sala c'era posto solo per 469. Ma ancora prima dell'esibizione del rapper un odore acre - probabilmente spray al peperoncino - ha mandato in tilt la situazione. Il Panico diventa ingestibile, scatta una fuga dal ...

Ancona - strage al concerto di SferaEbbasta - i ragazzi ballano poi il Panico : il video di un papà dentro la discoteca : «Ore mezzanotte e 56. Lanterna Azzurra, Corinaldo. Un gran cretino lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500-2000 persone tra cui io con mia figlia...

Corinaldo - il Panico e la fuga in massa dalla discoteca : il video di quei tragici istanti : La balaustra del locale cede e i corpi si ammassano. Nel locale si scatena il panico, come testimoniano queste immagini...

Panico al concerto di Sfera Ebbasta. Precipitano in un fossato - in sei muoiono schiacciati dalla calca : Finisce in tragedia un concerto del rapper Sfera Ebbasta a Corinaldo, in provincia di Ancona. Il bilancio è gravissimo: sei morti - ragazzi fra i 14 e i 16 anni - e oltre 100 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni la causa prima è uno spray urticante. A seguire il Panico, il fuggi fuggi, la ressa. I ragazzi provano a scappare per una delle uscite di sicurezza, che dà su un ponticello ...

