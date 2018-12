Pallavolo – Serie A1 Femminile | a Santo Stefano trasferta a Chieri per il Club Italia CRAI

Pallavolo - Serie A1 femminile : la Millenium Brescia sorride - stesa Chieri nell'anticipo dell'11ª giornata : nell'anticipo dell'11a giornata, Brescia conquista la vittoria al tie-break su Chieri dopo una sfida spettacolare conclusasi 17-15 L'anticipo del sabato sera, valevole per l'11a giornata della Samsung ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : grande vittoria del Club Italia Crai - gli azzurri superano 3-1 Gioia del Colle : Un successo arrivato al termine di una gara nella quale gli azzurrini sono stati in grado di imporre la propria Pallavolo dall’inizio alla fine, restando uniti nei momenti di difficoltà Altra prova di forza da parte del Club Italia Crai, che nella penultima giornata del girone di andata è riuscita a strappare tre punti fondamentali superando Gioia del Colle per 3-1 (25-22, 25-21, 20-25, 25-16). Un successo arrivato al termine di una gara ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : l'anticipo del sabato non sorride al Club Italia CRAI : CRONACA: Per l'avvio di serata il tecnico Massimo Bellano si affida a Omoruyi, Kone, Sylvia Nwakalor, Populini, Linda Nwakalor, Morello e al libero De Bortoli. Matteo Bertini risponde schierando dall'...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : l’anticipo del sabato non sorride al Club Italia CRAI : Samsung Volley Cup, il Club Italia CRAI ha perso contro Bergamo con un netto 3-0 nell’anticipo del 10° turno l’anticipo serale del 10° turno della Samsung Volley Cup non sorride al Club Italia CRAI che esce sconfitto dal campo di Bergamo 3-0 (25-17, 25-17, 28-26). Una trasferta dall’andamento altalenante con ottimi guizzi delle azzurrine e dei momenti di gioco non efficace. L’avvio fulminante e l’ultimo set combattutissimo da parte ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : trasferta complicata per il Club Italia Crai - gli azzurri se la vedranno con il Grottazzolina : Entrambe le formazioni sono alla ricerca di un riscatto dopo le sconfitte rimediate contro Catania in casa, per quanto riguarda gli azzurrini e contro Taviano in trasferta per la squadra di coach Ortenzi Mancano tre giornate al termine del girone di andata di questa Serie A2 Credem Banca e domenica alle 18 (diretta Lega Volley Channel) il Club Italia Crai sarà impegnato nella complicata trasferta contro Grottazzolina. Nella gara che sarà ...

Pallavolo - Serie A1 maschile : niente da fare per la Revivre Axopower - Trento stende in tre set la squadra di Giani : Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano poco lucidi nelle fasi concitate di gioco e si lasciano travolgere dalla forza degli avversari Stop per la Revivre Axopower Milano che, ...

Pallavolo – Serie A1 maschile : niente da fare per la Revivre Axopower - Trento stende in tre set la squadra di Giani : Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano poco lucidi nelle fasi concitate di gioco e si lasciano travolgere dalla forza degli avversari Stop per la Revivre Axopower Milano che, dopo il successo interno contro Civitanova, ferma il suo cammino alla corte dei campioni del mondo per club in carica di Trento nel recupero della decima giornata di Superlega. Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano ...

Pallavolo - martedì scatta la 22ª edizione della Coppa Italia di serie A2 femminile : il programma completo : Samsung Galaxy A Coppa Italia A2, martedì sera Sassuolo-Baronissi apre il programma del turno preliminare Inizia ufficialmente martedì sera l’edizione numero 22 della Samsung Galaxy A Coppa Italia di serie A2 femminile. La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo e la P2P Givova Baronissi si sfidano nel turno preliminare della competizione, che mercoledì coinvolgerà altre sei formazioni: in palio l’ingresso tra le otto che tra il 13 ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile - il Club Italia Crai affronta Catania nell’anticipo della decima giornata : Nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A2 Maschile, i ragazzi di Monica Cresta se la vedranno con Catania Sarà Club Italia Crai-Elios Messaggerie Catania l’anticipo di questa decima giornata della Serie A2 Credem Banca. La gara che si disputerà domani alle ore 17.00 (diretta Lega Volley Channel) al Palazzetto dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, ha tutti i presupposti per essere, almeno sulla ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si gioca la nona giornata - Saugella-Pomì il posticipo del lunedì : Lardini-Bosca S.Bernardo apre la nona giornata sabato su Rai Sport + HD, su LVF TV Savino Del Bene-Imoco, il derby lombardo tra Saugella e Pomì in posticipo lunedì Si disputa su tre giorni la 9^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Il primo appuntamento è per l’anticipo del sabato sera tra Lardini Filottrano e Bosca S.Bernardo Cuneo, che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale ...

Pallavolo - Serie A2 : il Club Italia CRAI cede 3-0 a Piacenza - vittoria per Conegliano : Pallavolo, nona giornata della Serie A2 Credem Banca, vittorie per Piacenza e Conegliano Nella nona giornata della Serie A2 Credem Banca, è arrivata la prima sconfitta senza ottenere punti per il Club Italia CRAI, che si è dovuto arrendere 3-0 (25-20, 25-17, 25-21) ai padroni di casa di Piacenza. Il match di oggi è stato vinto con merito dagli uomini di Botti, che sono scesi in campo con caparbietà fin dal primo minuto, spingendo molto in ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai chiamato all’impresa - all’orizzonte l’ostica trasferta di Piacenza : La gara che si giocherà domenica alle ore 18 sarà probabilmente uno dei test più difficili di questa prima parte di stagione per gli azzurri Per la nona giornata della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato nella complicata trasferta di Piacenza. La gara che si giocherà domenica alle ore 18 (diretta Lega Volley Channel), sarà probabilmente uno dei test più difficili di questa prima parte di stagione, in quanto metterà di ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : impegno complicato per la Millenium Brescia - domenica la sfida con la Pomì : domenica per Brescia la prima volta ufficiale al PalaRadi, fischio d’inizio alle 17. Casalmaggiore favorita ma le Leonesse ci vogliono provare Dopo la sosta di campionato le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia ritorneranno sul taraflex per l’ottava giornata del girone d’andata della Samsung Volley Cup Serie A1. domenica 2 dicembre (ore 17) le ragazze di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli sfideranno la Pomì ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Club Italia CRAI al PalaVerde per sfidare le campionesse d’Italia : Sfida importante per il Club Italia CRAI, che domenica incontra in campo le campionesse d’Italia del 2018 dell’Imoco Volley Conegliano Weekend in viaggio per il Club Italia CRAI che domenica, in occasione dell’ottavo turno della Samsung Volley Cup di A1, sarà al PalaVerde per sfidare le campionesse d’Italia del 2018 dell’Imoco Volley Conegliano. Le azzurrine allenate da Massimo Bellano saranno ospiti della Terza forza del Campionato a 15 ...