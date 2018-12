Oroscopo del giorno 27 dicembre | giovedì perfetto per Sagittario | problemi al Capricorno

Oroscopo del 7 gennaio : Sagittario galante - Acquario laborioso : Lunedì 7 gennaio 2019 vedrà il Sole in Capricorno, la Luna appena spostata nel domicilio acquariano e Venere in quello del Sagittario. Energie intense ma molto diverse tra loro che, tirando le somme, andranno a privilegiare maggiormente i segni del Sagittario, dell'Ariete e del Leone. Vediamo maggiori dettagli delle previsioni segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo del 6 gennaio : Toro innamorato - Sagittario agitato : Domenica 6 gennaio gli Astri avranno una predominanza nell'elemento Terra. Epifania che vede in linea generale tanta determinazione ma anche ostentazione di beni e ricchezze da parte dei 12 segni zodiacali. Toro romantico Ariete: dopo qualche giorno di tempesta ecco che il cielo dei nativi si rischiarirà un bel pò. Se ne avranno fatte di 'peste e corna' sarà meglio far calmare le acque prima di chiamare il malcapitato per chiarire. Toro: il ...

Oroscopo del 5 gennaio : amore super per il Capricorno - Toro determinato : In questo sabato 5 gennaio 2019 tanti i pianeti nel segno del Capricorno, oltre ai veloci Sole e Luna, troviamo Mercurio, Plutone e Saturno. Nel Sagittario il munifico Giove servirà a smorzare i toni troppo autorevoli. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni di tutti i segni. Ariete intrattabile Ariete: il carattere fumantino oggi sarà ben visibile se i nativi non riusciranno a placare la rabbia amorosa e lavorativa. Saturno vorrà addolcire ...

Oroscopo del 4 gennaio : amore senza intoppi per lo Scorpione - Vergine impulsivo : Venerdì 4 gennaio troveremo Mercurio, Sole e Plutone in Capricorno e la Luna assieme a Giove nel segno del Sagittario. Forze contrastanti ma complementari in un giorno volto alla determinazione. Scopriamo l'andamento di questo venerdì per i 12 segni zodiacali. Toro 'stacanovista' Ariete: poca voglia di mondanità ed un umore poco conciliante accompagneranno i nativi sino alla tarda sera. Soltanto il partner a poche ore dal sabato saprà ...

Dieta dell’Oroscopo : perdi peso a seconda del tuo segno : Le avete provate tutte eppure non riuscite proprio a dimagrire? Visto che tentar non nuoce potreste mettere in conto di affidarvi alle stelle. Esatto, avete letto bene, perché, oltre alle diete consone, esiste anche uno speciale regime alimentare che segue il segno zodiacale. E sicuramente potrebbe essere da stimolo a cambiare un po’ qualche abitudine, magari non delle più salutari. Ecco segno per segno qualche trucco da seguire, sperando che ...

Oroscopo del 3 gennaio : Sagittario di buon umore - Cancro impegnato sul lavoro : Questo giovedì 3 gennaio 2019 i Pianeti saranno divisi tra la Terra ed il Fuoco come elementi predominanti. Da una parte ci saranno Saturno ed il Sole e dall'altra la Luna, Mercurio, Marte ed Urano. Vediamo ora che cosa riserveranno gli Astri ai nativi dei 12 segni zodiacali. Ariete intrattabile Ariete: ci sono giorni in cui i nativi del segno non riescono a vedere ad un palmo dal loro naso. Questa giornata potrebbe essere una di quelle, specie ...

Oroscopo del giorno 26 dicembre - Santo Stefano : splendido mercoledì per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 26 dicembre 2018 è arrivato, pregno di notizie interessanti e ottime novità messe in conto per la giornata di Santo Stefano. In evidenza, oltre alla scontata classifica stelline quotidiana, soprattutto le attesissime previsioni zodiacali su amore e lavoro (quest'ultime riservate ovviamente a quei pochi impegnati in attività lavorative). Iniziamo subito con anticipare qualcosina in merito ai segni migliori e, di conseguenza, ...

L'Oroscopo sincero della settimana - come andrà questo Natale 2018 - : Sono state settimane emotivamente impegnative per voi Scorpione, che però in questi giorni avete trovato una manciata di sentimentalismo nel vostro cuore e lo state spargendo in giro per il mondo. C'...

Oroscopo del 25 dicembre : serenità ed energia per Scorpione e Ariete : Il Natale è finalmente arrivato, tra addobbi, tavolate imbandite, sorrisi e regali, quali saranno i progetti in serbo per i dodici segni dagli astri e dalle stelle? Scopriamolo qui di seguito con l’Oroscopo del 25 dicembre da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del 25 dicembre segno per segno Ariete: durante le ultime giornate di dicembre alcuni di voi potranno compiere i primi passi verso il ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi : le stelle del 24 dicembre : Oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: previsioni Paolo Fox della vigilia di Natale Anche oggi non manca l’appuntamento con l’Oroscopo del giorno di Paolo Fox con le previsioni della vigilia di Natale (tratte in parte dalla sua app) partendo dai primi quattro segni. Ariete: sono arrivati a questa vigilia di Natale affannati e stanchi. C’è chi è preoccupato per una situazione lavorativa non troppo rosea, ma niente paura: ...

Oroscopo del giorno 25 dicembre : Natale frizzante per Capricorno e Cancro : L’Oroscopo di domani 25 dicembre 2018 promette delle novità interessanti per i segni zodiacali. La giornata di Natale sarà per tutti spensierata e, chi più chi meno, quasi tutti potranno contare sugli influssi favorevoli delle feste, soprattutto i nati sotto il segno del Capricorno e del Cancro. Giornata facile nelle relazioni per il Leone, più stanchezza per la Vergine e grandi momenti di convivialità per l’Ariete mentre Pesci e Gemelli avranno ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : previsioni del 24 dicembre : oroscopo domani di Paolo Fox: previsioni di lunedì 24 dicembre Il 2019 è ormai alle porte e il 31 dicembre Paolo Fox a I Fatti Vostri svelerà nel dettaglio, con tanto di grafici, le previsioni segno per segno per l’anno nuovo. Nel frattempo scopriamo come si comporteranno le stelle con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Ariete: ci sarà una lieve tensione nell’aria e dovranno fare i conti con una fastidiosa Luna dissonante. ...

Oroscopo del 2019 per i Gemelli : sarà un anno di transizione : L'anno che verrà, il 2019, porterà ai nati sotto il complesso segno dei Gemelli poche novità degne di rilievo. Nei primi mesi dell'anno vi diciamo subito che sarete portati a strafare pur di gratificare il vostro ego un po' ipertrofico, ma purtroppo va aggiunto che questo è da sempre un vostro limite ben preciso. A volte, per questo motivo, risulta anche difficile capirvi, perché non avete voglia di stare ad ascoltare gli altri e di mettervi nei ...