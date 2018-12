NBA | New York-Milwaukee LIVE | Antetokounmpo apre il Natale al Madison Square Garden

NBA – New York Knicks in vendita? Il presidente James Dolan apre alla cessione… per una cifra folle! : James Dolan, presidente dei New York Knicks, ha aperto alla possibile cessione della franchigia newYorkese al costo di una cifra astronomica “Amo i Knicks e i Rangers (franchigia NHL di New York, ndr), ma ho una responsabilità nei confronti degli azionisti e come presidente di una società pubblica non posso dire di non poter/voler vendere una franchigia perché agirei contro gli interessi degli shareholders e farei prevalere i miei ...

NBA - New York Knicks in vendita? Il proprietario Dolan fissa il prezzo : più di 5 miliardi : E nonostante sia un prezzo altissimo, c'è da scommettere che i miliardari in giro per il mondo avranno grande interesse a inserirsi in un business in espansione come quello della NBA, dal quale il ...

Risultati NBA - I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA , ...

WWE News - Sacramento Kings NBA diventano wrestler : Non sarebbe certo la prima volta che il ring ospita qualche atleta proveniente da altri sport per dei piccoli cameo o veri e propri segmenti. Nel caso, Marvin Bagley, Willie Cauley-Stein, Frank Mason ...

NBA - Joakim Noah confessa : "A New York mi divertivo troppo a fare festa" : Lasciata la pessima , e remunerativa, parentesi dei Knicks alle spalle, Joakim Noah sembra aver ritrovato un minimo di slancio in quel di Memphis, comprimario che regge con dignità i suoi 15 minuti d'...

NBA – Joakim Noah ammette : “ero troppo figo per giocare a New York - dopo la partita avevo 60 persone a casa a fare festa” : Joakim Noah svela il motivo delle sue pessime annate in maglia Knicks: il francese si è detto ‘troppo figo’ per giocare in una città piena di distrazioni come New York Quando Joakim Noah arrivò a New York, i Knicks erano sicuri di aver acquisito uno dei migliori centri della lega. Peccato però che, col senno di poi, l’arrivo del francese nella Grande Mela si è rivelato un clamoroso buco nell’acqua. Un quadriennale ...

Risultati NBA - Toronto sorprende Golden State - Cleveland ok su New York : i Jazz stendono Miami : Sonora sconfitta per Golden State, che perde sul proprio parquet al cospetto dei Toronto Raptors. Sorridono Cleveland e Utah, ko Oklahoma e Miami Dura sconfitta per i Golden State Warriors , ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

NBA - risultati della notte : San Antonio e Belinelli si prendono la rivincita su Utah - Charlotte supera New York : San Antonio Spurs-Utah Jazz 110-97 Solamente cinque giorni fa i San Antonio venivano massacrati per 139-105 dagli Utah Jazz a Salt Lake City, la terza partita persa con più di trenta punti di scarto. ...

NBA Sundays : Detroit Pistons-New Orleans Pelicans dalle 21.30 : La presentazione del match Una gara complicata, particolare per entrambe le squadre. I Pistons dopo l'ottima partenza in regular season con alla guida coach Dwane Casey sembrano aver bisogno di tirare ...

NBA Sundays : New Orleans Pelicans ospiti dei Detroit Pistons di Blake Griffin : NBA Sundays, Detroit Pistons-New Orleans Pelicans sarà l’incontro di domani sera alle 21,30 L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Detroit Pistons ospitare i New Orleans Pelicans allo Little Caesars Arena, con diretta domenica 9 Dicembre a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. New Orleans Pelicans: Dopo aver raggiunto il numero più elevato di ...

NBA - Juventus Night a New York : è il giorno di Brooklyn-Toronto : Un'occasione che la Juventus ha colto al balzo per rinsaldare il suo legame con il mondo NBA, lanciando un'iniziativa unica nel suo genere: collaborare assieme a una franchigia per celebrare la ...