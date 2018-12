NBA | LeBron James e il mercato dei Lakers | ' Ho sempre reclutato nuovi giocatori'

La “letterina” a Babbo Natale dei giocatori della NBA : a LeBron scappa un like galeotto [FOTO] : LeBron James alle prese con la sua prima stagione ai Lakers, in occasione del Natale vorrebbe ricevere un regalo molto importante LeBron James ed il like galeotto. In queste ore si fa un gran parlare delle voci che vorrebbero Anthony Davis ai Lakers alla corte del King per aiutarlo nella corsa al titolo NBA, LeBron sta facendo di tutto per alimentare tali chiacchiere di mercato. In occasione delle festività natalizie, i colleghi di ...

NBA – Cena con contorno di polemiche : LeBron James ed Anthony Davis pizzicati al ristorante - la trade è sempre più vicina : LeBron James ed Anthony Davis hanno Cenato insieme dopo la sfida tra Lakers e Pelicans: si alimentano i rumor sulla possibile trade che porti ‘The Brow’ a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

NBA - Golden State Warriors-Los Angeles Lakers in tv : programma - orario e streaming. LeBron James sfida Curry e Durant! : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si vivrà sotto l’albero. Cinque partite, ma ovviamente l’attesa è tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers. Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il Re dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Sarà un match entusiasmante con i campioni in carica che sono ...

Risultati NBA – Il ‘Gallo’ ed i suoi Clippers ko per un soffio contro un Curry mostruoso - LeBron James non basta ai Lakers : Una nottata di fuoco nei parquet americani: tutti i Risultati delle sfide di NBA di oggi Uno spettacolo unico nella notte italiana nei campi da basket americani. Tantissime le sfide di NBA andate in scena oggi. Splendido sorriso sul volto degli Atlanta Hawks, che ieri sera hanno mandato al tappeto per soli 3 punti i Detroit Pistons. Il match è terminato col punteggio di 95-98, con Galloway e Carter migliori realizzatori con 18 punti a ...

NBA – Scariolo non ha dubbi : “Raptors da titolo entro 3 anni - Kawhi Leonard secondo solo a LeBron e Durant” : Sergio Scariolo elogia le potenzialità dei Raptors ma non mette fretta per il titolo: il vice allenatore dei canadesi esalta inoltre le qualità di Kawhi Leonard I Toronto Raptors sono una delle più grandi sorprese della Eastern Conference. La franchigia canadese ha deciso di fare un imortante salto di qualità, dopo tante buone stagioni concluse però con una postseason deludente, tentando un azzardo sul mercato: DeMar DeRozan scambiato con ...

LeBron James accusato di ‘tampering’ - gm in rivolta : “perchè l’NBA non punisce lui e i Lakers?” : Dopo gli ultimi complimenti fatti da LeBron James ad Anthony Davis, nei quali in molti hanno visto, fra le righe, un invito per trasferirsi ai Lakers, diversi gm della lega hanno espresso il loro disappunto “Qualsiasi giocatore che, direttamente o indirettamente, attira, induce, persuade o tenta di invogliare a se qualsiasi altro giocatore, allenatore, General Manager che è sotto contratto con altri deve rispondere di tale violazione ...

NBA : LeBron James attacca i proprietari NFL e difende il commissioner Adam Silver : Al n° 23 dei Lakers non sono certo sfuggite le stridenti contraddizioni che esistono nel mondo del football americano, di gran lunga lo sport più diffuso negli States e pieno di conflitti non tanto e ...

NBA - Spurs sul velluto contro Minnesota : 17 di Belinelli. Tripla doppia per LeBron - Pelicans ko : San Antonio non si ferma piu': 124-98 contro Minnesota, con la miglior prestazione stagionale dall'arco, 19 triple,, 36 assist e la settima vittoria nelle ultime otto gare. Coach Popovich sembra aver ...

NBA : Belinelli guida gli Spurs contro i TImberwolves - LeBron scatenato contro i Pelicans : Importante vittoria per gli Spurs , che superano facilmente Minnesota, 98-124,: Belinelli realizzerà 17 punti. Grande partita per LeBron , tripla doppia, 22 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, nella ...

NBA risultati : LeBron e i Lakers piegano i Pelicans - Belinelli e Spurs devastanti : Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 112-104 LeBron James con l'influenza è comunque meglio del 99% dei colleghi. Dopo aver saltato l'allenamento del mattino per rimanere a letto a recuperare, King ...

Risultati NBA – LeBron in tripla doppia fa volare i Lakers : bene anche Mikwaukee e Spurs : LeBron James in stato di grazia porta alla vittoria i Lakers, bene anche gli Spurs di Belinelli e i Bucks di Antetokounmpo Nella notte italiana 10 sono stati i match giocati oltreoceano validi per la regoular season NBA. Tra questi, all’alba nel nostro Paese si è assistito all’avvincente incontro tra i Lakers ed i Pelicans. Un magnifico LeBron James, sempre più in stato di grazia, ha fatto segnare una tripla doppia a suo nome ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trascina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

NBA - James-Davis - che sfida : LeBron in tripla doppia - i Lakers battono i Pelicans : Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 112-104 Lo ha corteggiato a parole, anche troppo secondo alcuni GM che hanno "denunciato" il fatto alla NBA,, ma non c'è modo migliore per convincere un All-...