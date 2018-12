Nba | Harden incontenibile | 41 punti Oklahoma City si inchina

Nba - Troppo Harden - Spurs stop. Gallo e Clippers travolgenti : HOUSTON-SAN ANTONIO 108-101 James Harden non si ferma più. L'mvp in carica ha messo la firma su un capolavoro da 39 punti e 10 assist andando per la quarta gara consecutiva con almeno 35 punti a ...

Nba - Gallinari ferma la corsa di Denver - Belinelli cade a Houston davanti a Harden : L.A. Clippers-Denver Nuggets 132-111 Dall'inizio alla fine, quella disputata dagli L.A. Clippers è stata forse la miglior prestazione stagionale, arrivata peraltro contro una squadra di tutto rispetto ...

Risultati Nba – Gallinari show! I 35 punti di Harden non bastano ai Rockets : Danilo Gallinari protagonista indiscusso delle partite di NBA della notte: tutti i Risultati Solo due le partite di NBA disputate nella notte italiana: i Miai Heat hanno conquistato un’importante vittoria, davanti al pubblico di casa contro gli Houston Rockets per 101-99. Tra i padroni di casa si sono distinti Richardson e Johnson, a referto rispettivamente con 22 e 19 punti, ma nonostante la sconfitta è stato Harden il protagonista ...

Nba – Chris Paul incorona James Harden : “è il miglior giocatore offensivo che abbia mai visto - è immarcabile” : James Harden, uomo franchigia e anima degli Houston Rockets: Chris Paul esalta le qualità del compagno dopo la grande prestazione offerta contro i Jazz Il tabellino recita 47 punti, 5 assist, 6 rimbalzi e 5 palle rubate in 41 minuti di partita. Numeri da MVP per quello che, in effetti, è il miglior giocatore della passata regular season: James Harden. ‘Il Barba’ ha fatto fuoco e fiamme nel successo dei Rockets contro Utah, dimostrandosi ...

Nba 2019 - i risultati della notte (18 dicembre) : vittorie sul velluto per Warriors e Spurs - Harden trascina Houston - Gallinari non basta ai Clippers : Nottata NBA ricca di match, ben otto, con diversi incontri riguardanti i piani alti delle due Conference. vittorie importanti per Golden State e Houston, trascinata da James Harden, mentre cadono ancora i Clippers di Danilo Gallinari. Facili successi per San Antonio e Oklahoma City, infine i Bucks espugnano Detroit. I Golden State Warriors (21-10) non scherzano più, e infilano la vittoria numero otto nelle ultime dieci giocate, con un netto ...

Basket Nba : San Antonio stende i Clippers - Harden travolge Lakers e LeBron : WASHINGTON - San Antonio è uscita dal tunnel. Quarto successo di fila per la franchigia texana che costringe i Los Angeles Clippers, 17-11, alla peggior sconfitta stagionale e prosegue la risalita ...