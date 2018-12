Natale - la festa...costa : spesi a tavola 2 - 4 mld | Frutta e verdura battono anche i dolci : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale. Pesce e carne hanno pesato per circa 900 milioni di euro, 430 milioni di euro sono stati spesi per spumante, vino ed altre bevande, 280 milioni di euro per i dolci

Natale - spesi dagli italiani 2 - 4 Mld a tavola. Dal 91% preferita la casa con parenti e amici : Quasi 2,4 miliardi di euro spesi dagli italiani per cene e pranzi di vigilia e oggi giorno di Natale, con il 91% che hanno preferito stare a tavola in casa con parenti e amici . Una scelta di 9 ...

Natale - dopo la festa i conti : spesi a tavola circa 2 - 4 miliardi di euro : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale . Pesce e carne hanno pesato per circa 900 milioni di ...

Natale - Coldiretti : “2 - 4 miliardi spesi dagli italiani a tavola - il 91% a casa” : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale che nove italiani su dieci (91 per cento) hanno trascorso a casa con parenti o amici. E’ questo il bilancio stimato dalla Coldiretti dal quale emerge un calo del 4% rispetto allo scorso anno. Se nel menu della vigilia – continua la Coldiretti – sarà servito il pesce su tre tavole su ...

Natale - Coldiretti : 4 - 5 miliardi spesi per la tavola - l’agroalimentare la voce più importante del budget : l’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest’anno la voce più importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di 4,5 miliardi di euro, il 5% in meno dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ “Il Natale nel piatto” presentata nel mercato di Campagna Amica a Roma in Via San Teodoro 74 al ...

Natale a Pisa - saranno spesi 345 euro a famiglia per i regali : Ma sotto l'albero molti italiani troveranno anche trattamenti di bellezza , 37,9%, e biglietti per concerti e spettacoli , 32,3%, ; resistono smartphone, gioielli, giochi elettronici, viaggi; in calo ...