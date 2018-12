Natale | parto anticipato | bimbo nasce nell’area di servizio a Rimini

Sennori si mobilita per raccogliere fondi da donare al reparto ospedaliero di Terapia intensiva neo Natale e Neonatologia dell'Aou di Sassari. : ... l'associazione Subra su Coro Onlus, in collaborazione con il comune di Sennori , organizza al Centro culturale di via Farina 32, una serata di beneficenza con giochi per i bambini, musica spettacoli ...

In Nero a metà partono le indagini su Carlo e la fiction raddoppia in vista del Natale : anticipazioni 10 dicembre : Claudio Amendola torna a vestire i panni del protagonista di Nero a metà mentre Rai1 annuncia che la programmazione cambierà e che la fiction, la prossima settimana, andrà in onda per ben due volte ovvero lunedì 10 dicembre e giovedì 13 con la quarta e quinta puntata. Il Natale si avvicina e per non mandare in onda il finale di stagione il 24 dicembre, la rete ha deciso di optare per una doppia messa in onda ma fino a quel momento, ...