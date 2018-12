Natale nel segno della tradizione : Due spettacoli: ore 17,45 e 18,45 Info: 389.1031223 , Pro loco, - www.prolococorchiano.com La Quercia , Viterbo, Chiostro grande dell' oratorio Santa Maria della Quercia , strada Respoglio, 6/A, ...

Natale : nel Lazio 500 medici famiglia e 50 pediatri in 34 ambulatori : Roma, 24 dic. (AdnKronos Salute) - Nel corso delle festività natalizie saranno in campo circa 500[...]

Le feste di dicembre nel mondo - finalmente Natale! Ecco il doodle di Google per il 25 Dicembre! : “finalmente Natale!“: oggi 25 dicembre Google dedica il 3° doodle alle Festività 2018, e celebra nuovamente “Le feste di dicembre nel mondo“. “Durante questo periodo, le persone in tutto il mondo si riuniscono per condividere risate, luce, e festeggiamenti – tutti accompagnati dalle canzoni della stagione. In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra stagione, non vi auguriamo altro che gioia e ...

Le feste di dicembre nel mondo : storia e curiosità su albero - presepe e l’origine del mito di Babbo Natale : L’albero di Natale, assieme al presepe, è uno dei simboli per eccellenza di questa festività. Si narra che i Romani abbellivano le loro domus con fronde di pino e altri sempreverdi, regalandone un rametto come buon auspicio durante le Calende di gennaio, mentre tra i Celti, i sacerdoti e le sacerdotesse Druidi decoravano abeti e pini rossi, simboli di lunga vita, per le celebrazioni del giorno più corto dell’anno. I Vichinghi ritenevano che gli ...

Le feste di dicembre nel mondo : ecco perché il Natale si celebra il 25 dicembre : Oggi, 25 dicembre, giorno di Natale, la Chiesa cattolica celebra la Nascita di Gesù: i Vangeli la collocano in un periodo storico preciso (il regno di Erode il Grande) ma non individuano una data precisa. Nei primi due secoli non risulta nemmeno che i cristiani celebrassero il Natale. Il primo riferimento a una presunta data di nascita di Gesù si individua intorno all’anno 200 in uno scritto di Clemente di Alessandria, che cita due scuole di ...

Mediaworld - bufera sui social per i ritardi nelle consegne di Natale : 'Acquista oggi e ricevi entro Natale': questa la promessa che Mediaworld aveva fatto ai propri clienti. Ma sui social in molti si stanno lamentando del fatto che non sia andata proprio così. Decine e ...

Eruzione Etna - chiuso nella notte di Natale l’Aeroporto di Catania : Dalle 21.30 di questa sera l’aeroporto di Catania è chiuso. Contrariamente alle previsioni, la persistente attivita’ dell’Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera hanno reso indispensabile la decisione di chiudere lo scalo: niente arrivi ne’ partenze per tutta la notte. Domattina, in vista del primo volo delle ore 6, si riunira’ il Nucleo di Coordinamento Operativo (Nco), costituito da Enac, Enav, ...

Il triste Natale di Silvia Romano - da 34 giorni nelle mani dei suoi rapitori : Rispettiamola e diciamoci che è un punto di orgoglio che ci siano giovani così rispetto a un mondo, a giovani, che guardano ad altre logiche. Credo che tutto ciò sia un valore. E per questo dobbiamo ...

Messa di Natale in Vaticano 2018 : orario - diretta tv nella notte della Vigilia - canti : A Natale seguire la santa Messa è ancora più importante degli altri giorni, il Natale è un’occasione per avvicinarsi alla propria spiritualità e alla propria cristianità, e quale Messa più di quella celebrata dal Papa in Vaticano nella notte della Vigilia è potrebbe essere meglio in grado di adempiere a questo scopo? La risposta a questa domanda è scontata, ecco perché, se la vostra intenzione è quella di seguire la Messa della Vigilia di Natale ...

Rifiuti a Roma - blitz sotto Spelacchio : nella notte sacchi di spazzatura dalle periferie fin sotto l'albero di Natale : sotto l' albero di Natale di piazza Venezia, a Roma, sono stati sistemati diversi sacchi pieni di immondizia . Un gesto rivendicato dal collettivo Militant , che dice di aver portato i pacchi di ...

La letterina a Babbo Natale di Littizzetto : 'Niente regali a Toninelli - ha già avuto un Ministero di cui non capisce una mazza' : Come da tradizione Luciana Littizzetto ha letto la sua lettera a Babbo Natale nella puntata di 'Che Tempo che Fa' su Rai1. La comica torinese ha...

L invito di Natale dell arcivescovo di Milano 'Diamo casa e speranza ai bambini - i profeti arrabbiati voce nel deserto' : ...è successo che a proposito dei bambini ci si chieda quanto costano invece di chiedersi come possa una casa e il mondo intero essere un benvenuto accogliente per i bambini che nascono? Quale scienza ...

Uno sciame sismico ha risvegliato l’Etna nella vigilia di Natale : Eruzione intercraterica sull’Etna, alla “Bocca Nuova”, nello scorso mese di agosto. L’attività interessa anche il cratere di Nord Est ed è visibile solo dalla sommità del vulcano (foto: Andrea Di Grazia/LaPresse) A causa di uno sciame sismico composto da circa 130 scosse, dalla tarda mattinata del 24 dicembre sull’Etna è in corso una eruzione laterale dovuta a una frattura aperta alla base del cratere Sud-Est. Il ...

Nadia Toffa/ Foto - vigilia di Natale in ospedale : 'Sono qui per la chemio...nel giorno più speciale dell'anno' : Nadia Toffa, Foto della chemio la vigilia di Natale in ospedale: 'Sono qui per la cura...nel giorno più speciale dell'anno'