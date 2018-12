Natale | in Sardegna temperature primaverili | festa tradizionale

Previsioni Meteo Natale - l’Anticiclone delle Azzorre porterà sole e caldo anomalo : oltre +20°C in Sardegna e Sicilia : Previsioni Meteo Natale – Mentre il Nord Italia si prepara a vivere stasera un’altra importante nevicata, al Centro/Sud è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento. Così già stamattina la colonnina di mercurio ha raggiunto valori particolarmente miti soprattutto in Sicilia (fino a +18°C) e in Calabria e Sardegna (fino a +17°C). E’ soltanto un piccolo assaggio del caldo anomalo che accompagnerà il weekend ...

Sardegna - il parroco durante l'Omelia : 'Babbo Natale non esiste' - bimbi in lacrime : "Babbo Natale non esiste". La rivelazione, di quelle che proprio non ti aspetti in questo periodo dell'anno, è arrivata come un fulmine a ciel sereno in una chiesa di Quartu Sant'Elena (popoloso comune alle di Cagliari). All'Omelia, assistevano anche tantissimi bambini che, inevitabilmente, sono scoppiati a piangere. Così, prima sul sagrato della chiesa e poi sul web, è scoppiata la polemica. Babbo Natale non esiste La chiesa di Sant'Antonio, ...