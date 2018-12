Natale in campo per la Serie A | domani il primo Boxing day

Basket - Serie A in campo oggi a Natale : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Il Basket non si ferma mai. Si apre infatti oggi, martedì 25 dicembre, la dodicesima giornata del girone di andata della Serie A 2018-2019. Ben tre anticipi sono in programma nel giorno di Natale, con sfide di grande interesse che sapranno sicuramente chiamare a raccolta appassionati e tifosi. Si comincia alle ore 17.00 con il caldissimo derby tra Openjobmetis Varese e Acqua San Bernardo Cantù. La formazione di Attilio Caja cerca il riscatto ...

Basket - Serie A in campo anche a Natale e Santo Stefano! Calendario e orario delle partite - il programma e come vederle in tv e streaming : Il mondo della palla a spicchi non si ferma mai, nemmeno a Natale e a Santo Stefano. Se il 26 dicembre era già capitato abbastanza spesso di vedere la Serie A in campo, molte meno volte è successo il giorno di Natale: ci provò la Virtus Bologna nel 2009 contro Ferrara, e fu un esperimento accantonato per lungo tempo. Adesso, per il 25 dicembre, ci si riprova, con tre impegni tutti ravvicinati e racchiusi nel classico triangolo cestistico del ...

Campobasso - gli auguri di Natale del sindaco Battista : E proprio perché il periodo non è facile, occorre la collaborazione collettiva per ridisegnare un futuro migliore in cui far crescere i nostri giovani, per non deluderli e per consegnargli un mondo ...

Ancelotti : "Natale in campo? Bella novità" : 'Il Natale e' un momento importante per tutti, cercheremo di combinare l'aspetto lavorativo con quello festivo, ci alleneremo a Natale, ma il pranzo lo faremo ognuno nelle proprie case'. Cosi' il ...

Natale : Polizia di Stato scende in campo per salvaguardare shopping online (2) : (AdnKronos) - Si tratta di consigli particolarmente utili all’avvicinarsi del Natale e del Capodanno quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo per i regali e in particolare per le case vacanza. “Del resto, che la scelta di acquistare

Natale : Polizia di Stato scende in campo per salvaguardare shopping online : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - E’ ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che il piacere dello shopping per l’acquisto di doni per le persone care, ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice anche la ri

Juventus - Ronaldo riposerà dopo Natale : con la Roma sarà in campo : Sensazione: questa Juventus può veramente chiudere il campionato a 108 punti, e Cristiano Ronaldo giocare tutte le partite, ma prima o poi prendere fiato sarà fisiologico. La Juve lo ha fatto contro ...

Inter - Steven Zhang durante la cena di Natale : 'Schiacceremo tutti - in campo e fuori' : "Riusciremo a schiacciare tutti quanti, sia in campo che fuori : l'obiettivo deve essere tornare a parlare di titoli e ambire alla vittoria", parole chiare e precise quelle pronunciate dal presidente ...

Anm Napoli - in campo il garante : 'Niente scioperi sotto Natale' : Niente scioperi sotto Natale. L'Authority invita i sindacati a rinviare a dopo le feste il blocco dei trasporti Anm , metro, bus e funicolari, già annunciato - e autorizzato regolarmente - per il 14 ...