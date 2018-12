Natale | in Calabria sole e freddo | festeggiamenti nel rispetto della tradizione

Da Reggio Calabria all'Antartide : un Natale speciale per la biologa reggina Carmen Rizzo : Carmen , biologa precaria dell'Università di Messina, è stata selezionata per far parte del team in partenza per l'Antartide, il continente interamente riservato alla scienza. La giovane biologa farà ...

Natale : in Calabria protagonisti i prodotti locali : In Calabria anche in questo Natale 2018 i protagonisti indiscussi sono i prodotti locali, dagli ingredienti base per pranzi e cenoni, fino ai dolci tipici. La tendenza è quella di festeggiare in casa le festività natalizie, mentre a Capodanno la scelta cade su ristoranti e agriturismi. Il menù preferito in genere è quello a base di pesce, con abbinamenti di verdure. Per i primi piatti si conferma la tradizione della pasta fresca fatta in casa, ...