Natale | il Papa | ' La salvezza passa attraverso l' accoglienza'

L’appello del Papa per Natale : fraternità tra nazioni e religioni diverse : Bisogna accogliere, perché «siamo tutti fratelli». L’augurio del Pontefice è improntato sulla «fraternità». Lo ripete due volte, Francesco, durante il messaggio Urbi et Orbi (alla città di Roma e al mondo) di questo Natale 2018. Il Papa esorta a riscoprire i legami che uniscono nazioni e religioni. E lancia appelli al dialogo tra «israeliani e pale...

Papa : Natale faccia riscoprire fratelli i popoli che vivono conflitti e violenze : La Comunità internazionale si adoperi decisamente per una soluzione politica che accantoni le divisioni e gli interessi di parte, così che il popolo siriano, specialmente quanti hanno dovuto lasciare ...

La messa di Natale del Papa a San Pietro : “Superare egoismi e ingordigia - troppi senza pane” : In occasione della messa della notte di Natale, Papa Francesco lancia un chiaro messaggio contro l'ingrodigia dell'uomo, "diventato avido e vorace": "Va superata la vetta dell’egoismo, non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo", per evitare che si ripeta quanto accade oggi, con troppe persone che "non hanno pane per vivere".Continua a leggere

Uomini e donne - Andrea Cerioli e lo straziante messaggio a papà nel giorno di Natale : "Oggi devo dirti che..." : Tempo di bilanci per Andrea Cerioli, tronista di Uomini e donne, che ha vergato un lungo post su Facebook in cui parla del rapporto con suo padre (Andrea ha perso la mamma, rispetto a papà ha un carattere molto diverso". E così, sul social, ha scritto: "“Quanto tempo è passato dalla nostra ultima fo

Uomini e Donne - Andrea Cerioli : dedica al papà nel giorno di Natale : Andrea Cerioli, uno dei cinque tronisti attualmente "in carica" nel Trono Classico di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che tornerà in onda una volta terminata la pausa natalizia, nel giorno di Natale, ha voluto condividere sui propri profili ufficiali nei vari social network una lunga dedica indirizzata al suo papà, il signor Tullio, con tanto di foto.Questo è il messaggio che il due volte tronista bolognese, ex ...

