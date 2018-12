Natale | dopo la festa i conti | spesi a tavola circa 2 | 4 miliardi di euro

Violentata da sconosciuti dopo la messa di Natale : caccia agli aggressori : Una donna ha denunciato di essere stata stuprata ieri poco dopo aver partecipato alla messa della vigilia di Natale.Continua a leggere

Fabrizio Corona - un Natale impensabile : cosa rivela la fotografia - dopo più di 10 anni... : Una grossa sorpresa: Fabrizio Corona ha infatti trascorso il Natale con Nina Moric per la prima volta dopo più di dieci anni. Presente la famiglia di Nina, gli amici dell'ex re dei paparazzi e il figlio Carlos: il tutto documentato con delle story su Instagram. Una serata ordinaria: cenone e partita

Etna - dopo l’eruzione continua lo sciame sismico : terremoti anche nella notte di Natale : dopo l'eruzione dell'Etna, prosegue lo sciame sismico nel catanese: almeno cinque le scosse registrate nella notte di Natale nelle vicinanze di Zafferana Etnea. nella serata della vigilia, invece, si sono registrate anche scosse di magnitudo 4. L'aeroporto di Catania Fontanarossa è stato riaperto ma con limitazioni operative.continua a leggere

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio e Semmering 2018 : il programma delle gare dopo Natale. Orari e calendario : Buon Natale amici dello sci alpino! Oggi è tempo di scartare i regali sotto l’albero e di un sontuoso pranzo in famiglia, ma non dimenticatevi che la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 è pronta a tornare! Gli atleti, infatti, saranno impegnati già da questo fine settimana, per andare a chiudere il loro 2018. Gli uomini vivranno la due giorni a tutta velocità di Bormio, con una discesa libera e un supergigante, mentre le donne saranno di ...

Natale all’altare per Matt Davis : l’attore di The Vampire Diaries e Legacies si è sposato tre ore dopo il suo fidanzamento : È stato un Natale alternativo per Matt Davis e per i fan di The Vampire Diaries e Legacies che si sono ritrovati a dover affrontare una serie di annunci proprio mentre si preparavano alla prima abbuffata natalizia. Qualche ora fa, sui social, l'amato professore di storia di The Vampire Diaries adesso braccio destro e mentore di Hope nello spin off Legacies, ha annunciato il suo fidanzamento con tanto di foto della fortunata e del suo anello, e ...

Alberi di Natale vip 2018 : prendi spunto dalle star - scatto dopo scatto | FOTO : Dai tradizionali addobbi rosso-oro alle decorazioni total white, ecco come attori e showgirl celebrano le festività

SARA AFFI FELLA/ Dopo lo scandalo riappare su Instagram in un video per Natale : SARA AFFI FELLA in occasione del Natale riappare a sorpresa su Instagram in un video pubblicato da un'amica: pronta per tornare sui social?

Allerta Meteo Natale - la Protezione Civile lancia un avviso per il forte vento in arrivo sul bordo dell’Anticiclone : deboli piogge al Sud dopo il super caldo : Allerta Meteo – Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

SHUTDOWN USA - TRUMP : "IL MURO IN MESSICO SERVE"/ Governo bloccato fino a dopo Natale - ma quanto costa? : SHUTDOWN parziale negli Usa: non è stato possibile raggiungere un accordo sulla richiesta di TRUMP riguardo il MURO col MESSICO. Lo scontro con i Dem

Sci alpino - quando si svolgono le prossime gare? Si riprende dopo Natale con Bormio e Semmering. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, sia al femminile, sia al maschile, va in vacanza per godersi il periodo natalizio nel migliore dei modi. La sosta, tuttavia, sarà davvero breve, dato che già nel prossimo weekend si tornerà a gareggiare. Le donne, infatti, saranno di scena a Semmering, in Austria, per un gigante ed uno speciale, mentre gli uomini saranno impegnati nella classica due-giorni di Bormio con una discesa libera ed un ...

Natale : digiuno prima e dopo le abbuffate? “Non solo è inutile - è anche dannoso” : In vista della abbuffate tipiche delle festività, Marco Silano, direttore dell’Unità operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, spiega all’AdnKronos Salute quali accorgimenti è possibile prendere per non ritrovarsi con qualche kg in più sulla bilancia, evitando comportamenti scorretti. “Digiunare in previsione di un’abbuffata o dopo un’abbuffata – spiega ...