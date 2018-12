Natale di sangue nel Napoletano | uomo travolto e ucciso da auto pirata

Natale di sangue - calciatore perde la vita in seguito ad un terribile incidente stradale [NOME e DETTAGLI] : E’ un giorno tristissimo per il calcio, Natale di sangue e notizia che sconvolge tutto il mondo del calcio. Si avvicina una nuova giornata per i campionati di calcio, le categorie in campo per il turno natalizio ma non sarà come tutti gli altri. Nelle ultime ore un terribile incidente, è morto il calciatore Alessandro Croci, 19enne con tanti sogni nel cassetto, come tutti i giovani calciatori l’obiettivo era quello di arrivare ...