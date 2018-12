MotoGP - Valentino Rossi : “Mi piace lavorare per lanciare i giovani. Ottenere gli stessi risultati di Bagnaia e Morbidelli non sarà facile” : Pensi a Francesco “Pecco” Bagnaia ed a Franco Morbidelli e il riferimento porta ai titoli vinti nella classe Moto2 del 2017 e del 2018. Due centauri che si sono formati grazie alla VR46 Academy nata sotto l’impulso del nove volte iridato Valentino Rossi. Una “scuola di motociclismo” per i piloti del Bel Paese che risultati importanti sta iniziando a raccoglierli e che credo molto nella valorizzazione dei talenti ...

MotoGP - Valentino Rossi può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare : Anche se siamo solamente al giorno di Natale e manca ancora parecchio al via del Mondiale 2019 della MotoGP, una domanda possiamo tranquillamente farcela: Valentino Rossi può davvero puntare al titolo? Il quesito è sicuramente importante e corposo, ma non è di semplice soluzione. Andiamo ad analizzare, punto per punto, tutti i motivi per i quali, il “Dottore”, può ancora sperare nel grande colpo! 1 La consapevolezza di avere a ...

MotoGP – Babbo… Valentino : il Dottore come Julia Roberts in Pretty Woman [FOTO] : Anche per Valentino Rossi è arrivato il momento dei regali: abbronzato duopo la vacanza in Giamaica con la fidanzata, il Dottore è pronto per un super Natale a casa Vacanze al caldo terminate per Valentino Rossi e la sua Francesca Sofia Novello. Il Dottore è rientrato in Italia dalla Giamaica, abbronzato ed in forma smagliante. Dopo una stagione complicata con la Yamaha il nove volte campione del mondo ha deciso di godersi un po’ di ...

MotoGP - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Marc Marquez - 2° Valentino Rossi : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta primavere, desideroso di ...

MotoGP – Valentino Rossi ‘romantico’ : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Valentino Rossi ed il post di ringraziamenti per le emozioni vissute al Monza Rally Show 2018 E’ passata qualche settimana ormai dallo spettacolo del Monza Rally Show, ma il suo vincitore, Valentino Rossi ha deciso di rinfrescare la memoria a tutti i suoi tifosi con una serie di post su Instagram. Probabilmente di ritorno dalla sua vacanza al caldo, in Giamaica, con Francesca Sofia Novello, la sua bella fidanzata, il Dottore ha ...

MotoGP - Valentino Rossi re non solo in pista : ecco quanto guadagna con la sua ‘VR46’ : Il responsabile del design della VR46 ha parlato dell’attività e del fatturato dell’azienda di proprietà di Valentino Rossi, svelandone alcuni segreti Un’azienda vera e propria, una… fabbrica di soldi che corrisponde al nome di Valentino Rossi. Il pilota pesarese non è un genio solo in MotoGp, ma anche negli affari, visto che è riuscito a creare dal nulla un’impresa che adesso dà lavoro a 80 ...

MotoGP – Marquez ha le idee chiare - dal rapporto con Lorenzo alle qualità dei rivali : “non siamo amici! Ecco cosa ruberei a Valentino” : Marc Marquez svela le qualità che ruberebbe dai suoi rivali, soffermandosi sul rapporto col suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale disputando una stagione impeccabile, macchiata solo da un problema alla spalla che proprio nei primi giorni di dicembre lo ha costretto a ...

MotoGP – Concentrazione alta e via a tutta velocità : Valentino Rossi regala uno spettacolare onboard del Monza Rally Show [VIDEO] : Valentino Rossi ed il primo stage del Monza Rally Show 2018: il Dottore pubblica sui social un appassionante video della gara brianzola La stagione dei motori è finita ormai da un po’: F1 e MotoGp hanno regalato puro spettacolo nel 2018, ma anche dopo la conclusione dei Mondiali c’è stato da divertirsi con le imprese di Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, ha appassionato tutti i suoi fan prima con la 100 km dei campioni al ...

MotoGP – Alessandro Borghese ed il decimo titolo di Valentino Rossi : “lo vuole a tutti i costi - ma…” : Alessandro Borghese, Valentino Rossi ed il decimo titolo del Dottore: il parere dello chef italiano Valentino Rossi non ha disputato una stagione troppo soddisfacente e facile: il Dottore ha dovuto faticare a causa di problematiche che non permettono a lui e al suo compagno di squadra di poter lottare con i migliori in sella alla Yamaha. Il team di Iwata sta lavorando sodo per permettere ai due piloti di poter lottare per il titolo nella ...

MotoGP - tutte le squadre e i piloti della stagione 2019. Tra novità - addii e conferme. 24esima stagione nel Motomondiale per Valentino Rossi : Mancano 80 giorni e scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Poco meno di tre mesi, quindi, ci separano da una nuova avvincente stagione nella massima categoria del Motomondiale. 19 appuntamenti in programma che ci porteranno fino al GP di Valencia del 17 novembre per un campionato, come sempre, ricco di emozioni. Al via di questa annata avremo 22 piloti, con Valentino Rossi che sarà pronto per la ...

MotoGP - Pernat zittisce Puig : 'Valentino Rossi è un animale da gara - ma ha una paura tremenda di...' : E' il suo mondo, Valentino è un animale da gara e non se lo leveranno di torno così facilmente. La moto è la sua vera fidanzata, il decimo titolo sarebbe come l'araba fenice. Se la moto del pRossimo ...