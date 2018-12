Moschettieri del Re film al cinema | cast | recensione | curiosità

Moschettieri del Re di Giovanni Veronesi : dei supereroi comici in un fantasy d'azione tutto italiano : ... che sono attori più seri di me, come si stabilisce una vera complicità tra Moschettieri ! MARGHERITA BUY , la regina Anna, Giovanni è riuscito a tenere insieme le carrozze, i cavalli e un mondo ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella - Margherita Panziera e Piero Codia - i tre Moschettieri a caccia delle medaglie : “Tutti per uno e uno per tutti“, un detto che ci ricorda qualcosa. In questo caso, però, non ci saranno spade da usare o cardinali da spodestare in nome di libertà, fratellanza e di uguaglianza. Qui, ad Hangzhou (Cina), ci si limiterà solo ad usare in modo coordinato braccia e gambe nell’elemento che dà la vita: l’acqua. Una premessa un po’ alla lontana per introdurre le finali della terza giornata di gare dei ...