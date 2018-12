Modifica del bene condominiale ad uso esclusivo

Vi dico che cosa penso della manovra Modificata. L'articolo del ministro Savona : ... riuscirebbe a mantenersi sia pure lievemente su una linea discendente nella prima ipotesi e ridursi ancor più nella seconda; se non accadesse, il quadro di riferimento della politica economica del ...

Lodi - il Comune si adegua alla decisione del tribunale : Modificato il regolamento per accesso alla mensa dei bimbi stranieri : alla fine l’amministrazione leghista di Lodi, guidata dalla sindaca Sara Casanova, si è adeguata alle disposizioni del tribunale di Milano. Con una votazione arrivata all’alba di venerdì mattina (alle ore 4.55) il Consiglio comunale ha cancellato le modifiche al regolamento che rendevano più difficile ai cittadini extra-comunitari di accedere ai servizi agevolati, come la mensa. Secondo quanto riferisce Rai News, sono stati ...

Manovra - slitta ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso Modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Manovra - rinviato ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso Modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Farming Simulator 19 : Il nuovo aggiornamento introduce la Modifica del TERRENO : Poco dopo aver annunciato che Farming Simulator 19 ha venduto più di un milione di copie in 10 giorni, lo sviluppatore GIANTS Software ha ora rilasciato il primo aggiornamento importante che include una nuovissima funzionalità, perfetta per i fan più accaniti o per coloro che vogliono scatenare la loro creatività: La MODIFICA del TERRENO! Farming Simulator 19 si ...

Farming Simulator 19 : Nuovo aggiornamento introduce la Modifica del TERRENO : Poco dopo aver annunciato che Farming Simulator 19 ha venduto più di un milione di copie in 10 giorni, lo sviluppatore GIANTS Software ha ora rilasciato il primo aggiornamento importante che include una nuovissima funzionalità, perfetta per i fan più accaniti o per coloro che vogliono scatenare la loro creatività: La MODIFICA del TERRENO! Farming Simulator 19 si ...

Nature - il genetista del Dna Modificato nella top-ten del 2018 : Apre la classifica il fisico Yuan Cao , del Massachusetts Institute of Technology, Mit,, che a 21 anni ha dimostrato che il materiale pi sottile del mondo, il grafene, anche un ottimo conduttore ...

Manovra - Lega all’attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

La nuova beta di Android 9 Pie Modifica la UI della fotocamera Samsung : Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 ricevono una nuova versione beta della Samsung One UI, basata su Android 9 Pie: patch di sicurezza più recenti, bug risolti e qualche cambiamento nell'interfaccia dell'app fotocamera. L'articolo La nuova beta di Android 9 Pie modifica la UI della fotocamera Samsung proviene da TuttoAndroid.

Stefano Cucchi - un carabiniere conferma in aula : “Le note sulla sua salute furono Modificate per ordine del maggiore” : L’indagine sul depistaggio entra per la prima volta a far parte del dibattimento sulla morte di Stefano Cucchi. A processo cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale, è stato sentito il luogotenente Massimiliano Colombo Labriola, comandante della Stazione Tor Sapienza. Il militare è uno degli indagati in quella che è definita l’inchiesta ter sulla vicenda, e per questo è stato assistito dall’avvocato Antonio ...

Lo scienziato delle gemelle geneticamente Modificate sembra scomparso : (foto: Zhang Wei/China News Service/Vcg via Getty Images) He Jiankui, l’ormai famoso scienziato cinese della Southern University of Science and Technology di Shenzhen che solo pochi giorni fa ha dichiarato di essere il responsabile della nascita delle prime gemelle al mondo geneticamente modificate con Crispr, sembra essere scomparso nel nulla. Stando ad alcune voci, lo scienziato sarebbe in stato di fermo, dopo aver tenuto una ...

Scoperto il modo per Modificare le impostazioni dell'emulatore di PlayStation Classic : PlayStation Classic è stata lanciata ieri e, come previsto, i giocatori stanno esaminando a fondo l'hardware alla ricerca di modi per hackerare la console. A quanto pare, questo è possibile e sarebbe anche abbastanza facile, facile come collegare una tastiera e premere il tasto Esc mentre si è all'interno di un gioco.Come segnala IGN, lo YouTuber Retro Gaming Arts, insieme al suo amico Matt, hanno collegato una tastiera Corsair K75 a PlayStation ...

Prima della Scala - così la “blasfema” scena della Madonna nell’Attila di Verdi è stata Modificata : Il tentativo di censura, da parte del sindaco di Cenate Sotto Giosuè Berbenni, era stato chiaro: l’Attila di Verdi in programma per l’apertura della nuova stagione alla Scala di Milano conteneva una scena a suo dire blasfema, per cui, rivolgendosi alla sovrintendenza del noto teatro milanese, ne chiedeva l’eliminazione. La replica della Scala, come avevamo riportato, era prontamente giunta: “Nello spettacolo non c’è nulla di blasfemo e il 7 ...

Sondaggi - gradimento del Governo Conte al 56% - ma per il 51% la manovra è da Modificare. Lega al 32 e M5s al 28 : A sei mesi dall’insediamento, il Governo Conte piace al 56% degli italiani. A registrare il dato un’indagine dell’Istituto Demopolis che però evidenzia oltre un terzo di cittadini sContenti. Il 9%, invece, alla domanda ha risposto “non so”. Il trend generale, in questi primi 180 giorni di esecutivo gialloverde è rimasto sempre positivo. Secondo i Sondaggi dell’Istituto di ricerca, infatti, gli orientamenti ...