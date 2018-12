Miracolo di Natale a Carrara | il Marbre Magique è tornato

Miracolo nella 34a strada : appuntamento con la magia del Natale stasera su Canale 5 : In questa sera di Natale Canale 5 propone per la prima serata Miracolo nella 34a strada, un classico natalizio adatto a tutta la famiglia. L'appuntamento è alle ore 21,20 sulla rete ammiraglia di Mediaset....Continua a leggere

Il Miracolo di Natale e il presepe contro le barriere della disabilità : Nessuno osserva o scruta, i visitatori diventano parte integrante della scena immergendosi nel mondo fatto di antichi mestieri, in un percorso fino alla capanna ed il miracolo della nascita di Gesù ...

Muore tra le braccia di mamma. Poi - in ambulanza - un ‘Miracolo di Natale’ : “I medici me l’hanno riportato indietro” : Un miracolo di Natale. Così si può sintetizzare la storia di Daniel che, non a caso, sta facendo il giro dei quotidiani e dei siti. Daniel Carter, 7 anni, è malato di cancro e martedì mattina è andato in arresto cardiaco, riporta Il Messaggero, ed è praticamente morto tra le braccia di sua madre. In ambulanza, però, è avvenuto come un miracolo: il personale sanitario intervenuto per Daniel è riuscito a rianimare il bambino e a riportarlo in ...

Appena nata per i medici non aveva speranze : quello di Bea è un 'Miracolo di Natale' : La storia della piccola Sussie Bea Patrick è un esempio e non a caso è balzata agli onori della cronaca come un vero 'miracolo di natale'. È nata prematura. Ad Appena ventidue settimane e quattro ...

Nata prematura - per i medici non aveva speranze : quello di Bea è un ‘Miracolo di Natale’ : La vita può mettere a dura prova, ma a volte riesce a sorprendere e, anche quando le speranze sembrano azzerate, si verifica qualcosa che somiglia a un miracolo. La storia della piccola Sussie Bea Patrick è un esempio e non a caso è balzata agli onori della cronaca come un vero “miracolo di Natale”. È Nata prematura. Ad appena ventidue settimane e quattro giorni in gravidanza, il che significa con un anticipo di ben quattro mesi rispetto ai ...

Nata prematura - per i medici non aveva speranze : il Miracolo di Natale della piccola Bea : La bimba era Nata ad appena 22 settimane di gravidanza, aveva le dimensioni di una tavoletta di cioccolato e pesava appena 480 grammi. Per i medici non aveva alcuna speranza di vita invece la piccola Sussie Bea si è dimostrata più forte dei pronostici è tornerà a casa in tempo per Natale.Continua a leggere

Al Bano : "A Natale si fermano le guerre. Il mio Miracolo sarebbe festeggiare insieme a Romina e Loredana" : Il Natale si avvicina, bisogna preparare la festa e riunire la famiglia. Ma non per tutti è semplice, sicuramente non per uno come Al Bano, 74 anni, 5 figli e due divorzi alle spalle. A Chi ha rivelato come il suo desiderio sia riuscire a riunire la sua numerosa famiglia sotto lo stesso tetto. "sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto". Anche perché ...