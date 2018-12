Milano Centinaia di milioni per incentivare l’agricoltura

Milano - centinaia in fila per trovare un donatore di midollo per il piccolo Alessandro : l’appello partito dai social : Si sono messi in fila a centinaia, pazientemente, aspettando il proprio turno davanti ai gazebo organizzati a Milano dall’Admo, per farsi prelevare un tampone con l’obiettivo di trovare un donatore compatibile per il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. L’appello era stato lanciato su Facebook dai genitori del ...

