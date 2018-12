Milano 15 milioni per privati per incentivare sostituzione dei veicoli più inquinanti

Leonardo DiCaprio elogia Milano : pianterà 3 milioni di alberi entro il 2030 - : Se poi sono elogi per la propria politica ambientale, considerato l'impegno dell'attore per la tutela del nostro pianeta, sono ancora più graditi. Con questo post su Instagram, DiCaprio si è ...

Milano - parco delle Cave : restyling da 5 milioni : Milano, 23 dicembre 2018 - Due nuovi parchi , nuovi servizi sociali e per il quartiere nuovi parterre verdi, piste ciclabili, scuole , illuminazione e un grande intervento all'interno del parco delle ...

Milano : 'boom' di turisti nel 2018 - superati i sei milioni di visitatori : Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e da altre testate nazionali, il 2018 sta registrando cifre molto importanti per quanto riguarda il turismo a Milano. Nel corso del 2018, il capoluogo milanese ha registrato oltre sei milioni di presenze (precisamente 6.277.727 visitatori). Se però si considera tutta l’area urbana, e quindi anche la provincia, il numero supera addirittura i nove milioni di turisti (9.166.401). Ad ottobre si sono ...

Milano : oltre sei milioni di turisti. Business battuto da arte ed eventi : Sembra il grafico delle entrate di zio Paperone. La linea rossa che schizza in alto con un balzo di oltre il 25 per cento rispetto all'anno scorso. Gli stessi amministratori in preda a un attimo di ...

Milano. Gruppi azione locali bandi per 29 milioni - nuovi fondi entro 2020 : La Lombardia ha già approvato 75 bandi (sugli 80 totali) presentati dai Gruppi di azione locali (Gal), per un finanziamento

Milano - commercialista fermato per aver “riciclato 100 milioni di euro” : nel 2006 scrisse un saggio sulle frodi fiscali : Nel 2006 aveva scritto un libro di testo sulle frodi fiscali. Oggi è stato fermato con l’accusa di aver “riciclato 100 milioni euro“. Protagonista della vicenda è un commercialista di origini catanesi, Giuseppe Cervino. Il 51enne, autore del saggio “Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro. Antiriciclaggio per i professionisti” edito per Giuffrè, come riporta il Corriere della Sera, è accusato di ...

Ruby - pm di Milano valutano indagini su dichiarazioni ex legale : “Da Berlusconi 5 milioni”. Ipotesi rogatoria in Messico : La procura di Milano sta valutando l’apertura di nuove indagini per appurare se davvero Silvio Berlusconi ha pagato con 5 milioni di euro Ruby Rubacuori. I pm potrebbero anche chiedere una nuova rogatoria in Messico, paese in cui sarebbe arrivato il tesoro. Gli investigatori decideranno nei prossimi giorni come muoversi. Le nuove indagini sono legate alle dichiarazioni dell’avvocato Egidio Verzini, ex legale di Ruby che ieri ha parlato del ...

Inter - l'agente di Brozovic : 'C'è una clausola da 60 milioni ma Milano è casa sua' : TORINO - 'Se qualcuno dei migliori club al mondo è Interessato a pagare la sua clausola da 60 milioni di euro, dovrà fare anche la giusta offerta al giocatore'. Miroslav Bicanic , uno degli agenti di ...

Il lancio di OnePlus 6T è stato un successo : 6 milioni di utenti in streaming - oltre 500 in coda a Milano : La portata dell'interesse generato da OnePlus 6T è stata messa nero su bianco da OnePlus, che ha stilato un resoconto delle anteprime sparse per il mondo L'articolo Il lancio di OnePlus 6T è stato un successo: 6 milioni di utenti in streaming, oltre 500 in coda a Milano proviene da TuttoAndroid.