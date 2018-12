Milan | che guaio! Infortunio per Suso | contro il Frosinone non ci sarà

Higuain-Morata - la decisione della Juve sullo scambio Milan-Chelsea [DETTAGLI] : scambio Higuain-Morata – Si avvicina sempre di più l’inizio della finestra di calciomercato, si preannuncia un mese scoppiettante con le big intenzionate a muoversi per rinforzare le squadre. Chi ha bisogno di chiudere importanti operazioni è sicuramente il Milan, l’obiettivo è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League e la squadra necessita di almeno tra innesti di spessore. Si avvicina sempre di più ...

Milan - sentenza Uefa : il club annuncia che presenterà ricorso : ... CFCB, , esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna". Con questo stringato comunicato il club rossonero informa che presenterà ...

Così Milano vuole liberarsi dalle auto che inquinano troppo : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati: si allarga la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire dal ...

Così Milano vuole liberarsi dalle auto che inquinano troppo : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati: si allarga la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire dal prossimo 25 febbraio e a favore di una città meno inquinata. Lo ha deciso la Giunta comunale di Milano, che in questi giorni ha definito nuovi contributi per sostituire auto diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4; benzina euro 0 e 1; ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : scambio con il Chelsea vicino : Calciomercato Milan – Rino Gattuso si gioca la sua permanenza sulla panchina del Milan nelle ultime due partite del 2018. Chi invece avrebbe già deciso il suo futuro sarebbe invece Gonzalo Higuain. Il Pipita avrebbe scelto di concludere la sua esperienza con la maglia rossonera dopo appena sei mesi. Nessun dubbio da parte dell’attaccante argentino […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: scambio con il Chelsea vicino ...

Basket : Milano batte anche Varese - Venezia dilaga a Cantù : L' Armani Milano fa undici su undici nel campionato di Basket. Al Forum, la Openjob Varese vende cara la pelle, anche +7 nell'ultimo quarto, ma non basta: inutili i 16 punti di Avramovic e i 10 di ...

Basket : Milano piega anche Varese - Avellino sale al terzo posto : ROMA - Milano fa undici. Vince, 72-67, anche il derby con Varese e prosegue il suo percorso netto in campionato. Alla spalle della capolista, in attesa del posticipo tra Cantù e Venezia, sale Avellino ...

Basket : Milano batte anche Varese - James marchia a fuoco il derby : L' Armani Milano è imbattibile e vince anche nell'undicesima giornata del campionato di Basket. Al Forum, la Openjob Varese vende cara la pelle e va anche a +7 nell'ultimo quarto, ma non basta: ...

Serie A Basket - 11ª Giornata – Milano super anche sotto Natale : Varese si arrende al Forum : L’Olimpia Milano vince ancora e festeggia il Natale da prima in classifica: la squadra di coach Pianigiani batte Varese nella sfida dell’11ª Giornata della Serie A L’Olimpia Milano regala una nuova gioia ai propri tifosi in vista dell’imminente Natale. La formazione Campione d’Italia in carica batte Varese (72-67) nella sfida dell’11ª Giornata di Serie A e si prepara a passare un Natale da prima in classifica. Grazie a questo successo ...

Milan - che involuzione nelle ultime 6 di A : 3 gol contro 13 delle precedenti 6 : Non è il primo Natale che Rino Gattuso passerà senza il sorriso da allenatore del Milan: anche l'anno scorso, nel match del 23 dicembre i suoi erano crollati a San Siro senza riuscire a segnare, 0-2 ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : colpaccio di Milano che batte la capolista Valpusteria - vittorie esterne di Cortina e Ritten su Vipiteno e Gherdeina : Serata di Alps League 2019 ricca di colpi di scena, su tutti la vittoria casalinga di Milano, che, in piena crisi, all’Agorà supera la capolista Valpusteria (seconda sconfitta di tutta la competizione) per 3-2. vittorie esterne di Cortina, all’overtime in casa di Vipiteno 3-2, e Ritten, sul campo di Gherdeina con un secco 4-0. Partiamo dal clamoroso successo dei meneghini, i quali tra lo stupore di tutti, arrestano la corsa del ...

Milan-Fiorentina - Gattuso : 'Momento complicato - niente scuse. Higuain? Finché è qui va aiutato' : Milan: è crisi. È un momento molto difficile per i rossoneri, che in Serie A non vincono dal 2 dicembre contro il Parma, unica vittoria nelle ultime cinque giornate, ndr,: all'eliminazione dall'Europa ...

Milan - Gattuso - che brutto Natale : "Ma è inutile cercare colpevoli..." : Così non va. Il Milan continua a non segnare, è fuori dall'Europa League e in campionato ha perso anche il 4° posto. Davvero un pessimo Natale per il popolo rossonero, di cui Rino Gattuso fa parte a ...

Milan-Fiorentina - orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming : Ultimo turno prima di Natale con un succoso Milan-Fiorentina sotto l’albero. Una partita che racchiude in sé diversi spunti di interesse, con le due compagini a caccia di punti importanti. La formazione di mister Gattuso vuole proseguire nella sua rincorsa alla Champions League, mentre i viola vogliono dare continuità al successo di domenica contro l’Empoli per mettersi ufficialmente alle spalle il periodo più complicato, ...