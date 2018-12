Migranti | Sea Watch a sud di Lampedusa | ' Abbiamo bisogno di un porto'

Migranti - Sea Watch a sud di Lampedusa : "Ci serve un porto sicuro" - : L'imbarcazione della ong viaggia con a bordo 33 Migranti. Malta e l'Italia non hanno dato l'autorizzazione a sbarcare. Natale in mare anche per l'equipaggio di Open Arms, diretto verso le coste ...

Migranti - Sea Watch : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' : Abbiamo bisogno di un porto sicuro ". Lo scrive su Twitter la Ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato nel ...

Porti italiani chiusi anche per i 33 Migranti soccorsi dalla Sea Watch : Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Salvini dopo il no alla Open Arms, ora in viaggio verso la Spagna, dove arriverà solo dopo Natale -

Sea Watch salva 33 Migranti. Salvini : ' nostri porti chiusi' e nega lo sbarco : Dopo il 'no' di ieri ad Open Arms, ora in viaggio verso la Spagna,, il ministro dell'Interno rifiuta l'approdo ad un'altra imbarcazione carica di migranti salvati davanti le coste libiche. 'Stop al ...

Migranti - Papa : 'Porte Chiesa aperte'. Salvini : no a sbarco Sea Watch - : A pochi giorni dal Natale il Pontefice si rivolge a "tutti coloro che sono lontani dalla loro famiglia e dalla loro terra". Il ministro dell'Interno rifiuta l'approdo della ong battente bandiera ...

Migranti - Sea Watch chiede un porto sicuro : Salvini dice no : Dopo il no a Open Arms (che annuncia che "i viveri stanno finendo") il ministro dell'Interno Matteo Salvini interviene...

Migranti - Sea Watch 3 chiede sbarco in Italia. Salvini : 'Porti chiusi' : 'Sea Watch 3, altra nave di un'altra Ong, bandiera olandese, chiede di portare in Italia decine di immigrati. La mia risposta non cambia: i porti italiani sono chiusi, stop al traffico di esseri umani!...

A Malta dopo 10 giorni di "odissea" i Migranti salvati dal peschereccio spagnolo : Open Arms racconta di "10 giorni in mare, senza notizie, un'evacuazione in elicottero e un forte temporale, giocando senza...

Bloccati in mare da più di una settimana - l odissea di 12 Migranti allo stremo : A BORDO DEL PESCHERECCHIO NUESTRA MADRE DE LORETO - La comunità internazionale e la sua burocrazia, da otto giorni, stanno tenendo ostaggio dodici migranti, tra cui due minorenni, a bordo di un ...

Bloccati in mare da più di una settimana - l'odissea di 12 Migranti allo stremo : Sono ostaggio della burocrazia internazionale: rimpallo di responsabilità tra Roma e Madrid su chi deve accoglierli

Bloccati in mare da più di una settimana - l'odissea di 12 Migranti in fin di vita : Sono ostaggio della burocrazia internazionale: rimpallo di responsabilità tra Roma e Madrid su chi deve accoglierli

Migranti : Tunisia; media - vietato attracco a nave Sea Watch : ANSAmed, - TUNISI, 27 NOV - Le autorità tunisine avrebbero negato l'ingresso al porto di Zarzis alla nave Sea Watch della omonima ong tedesca. E' quanto affermato ai media locali dall'attivista e ...

Dopo tre mesi Malta libera la nave Sea Watch 3 "Pronti a tornare in mare a salvare Migranti" : ... probabilmente assieme a molte altre di cui nessuno sa nulla, visto che in quella zona che è divenuto il confine più mortale del mondo, non c'è nessuno che racconti il loro destino'. Attualmente, nel ...