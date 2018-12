Marocco | altri 5 arresti per l' omicidio delle turiste scandinave

Marocco : turiste uccise - altri 9 arresti : 21.22 Sono state arrestate altre nove persone in diverse città del Marocco, collegate all'uccisione delle due turiste scandinave ai piedi delle montagne dell'Alto Atlante. Lo rende noto l'Ufficio federale delle indagini, precisando che sono stati sequestrati materiale elettronico, armi ed elemnti per fabbricare bombe. Sull'uccisione delle due ragazze era stato diffuso un video in Rete. Le autorità seguono la pista del terrorismo islamico.