Manchester City | Guardiola | ' Abbiamo perso dei punti ma abbiamo reagito'

Leicester - birra e dolci ai tifosi nel Boxing Day prima della partita contro il Manchester City : Il Leicester festeggerà il Boxing Day a modo suo: birre e dolci per i tifosi. Eh sì, tutto vero. Un'iniziativa messa in atto prima della gara contro il Manchester City del 26 dicembre . Questione di...

Probabili Formazioni Leicester City-Manchester City - Premier League 26-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Undici titolare nelle Foxes; Cityzens con il ritorno di De BruyneIl Boxing Day della Premier League, valevole per la 19^giornata, vede andare in scena al King Power Stadium il match tra i padroni di casa del Leicester e il Manchester City.Come arrivano Leicester e Manchester?Le Foxes arrivano dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo ...

Premier League : Manchester City ko e a -4 dal Liverpool - perde anche il Chelsea : Pomeriggio di sorprese nella 18esima giornata di Premier League . Battuto in casa il Manchester City dal Crystal Palace per 3-2: al vantaggio di Gundogan rispondono Schlupp, Townsend e Milivojevic, ...

Premier : tonfi interni per Manchester City e Chelsea : Sorride il Liverpool Pomeriggio ricco di sorprese in Premier League. Il Manchester City e il Chelsea perdono in casa, rispettivamente contro Crystal Palace e Leicester. Sono due sconfitte che fanno sorridere il Liverpool di Klopp, che ora conduce la Premier con un vantaggio di 4 punti sul City di Guardiola. Per Sarri, invece, quarto posto a 11 punti di distacco dal primato dei Reds. All’Etihad Stadium, il Manchester City va in vantaggio ...

Manchester City - De Bruyne show : diventa il bambino di 'Mamma ho perso l'aereo' : L'operazione ha avuto un successo straordinario sui social e ha avuto una grandissima risonanza in tutto il mondo, permettendo anche ai non appassionati di calcio di sorridere vedendo De Bruyne ...

Uefa e Premier League indagano insieme sul bilancio del Manchester City : Manchester City Vs Fair Play Finanziario Il Manchester City torna a tremare per il Fair Play Finanziario. Nelle scorse settimane abbiamo scritto delle possibili sanzioni per le violazioni commesse, oggi il Times rilancia, e scrive come Uefa e Premier League abbiano deciso di avviare delle indagini congiunte sui bilanci del club inglese. Nel mirino, le sponsorizzazioni gonfiate ad arte per coprire i buchi nei conti. Secondo le indiscrezioni, il ...

Calciomercato Juventus - Isco : è braccio di ferro con il Manchester City : Calciomercato Juventus – Isco ormai è sempre più ai ferri corti con il Real Madrid e così molti top club sognano il grande colpo di Calciomercato. Un desiderio che a questo punto potrebbe essere anche a un prezzo di cartellino tutto sommato contenuto per il grande talento di giocatore di cui stiamo parlando. In questo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco: è braccio di ferro con il Manchester City proviene da Serie A News ...

Coppa di Lega inglese - brivido Manchester City : si qualifica solo dopo i calci di rigore [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Avversario Roma/ Ottavi UEFA Champions League - sorteggi : Barcellona - Manchester City - Bayern quanti pericoli! : Avversaria Roma, Ottavi Champions League, il sorteggio: chi contro i giallorossi? Scopriamo insieme la possibile avversarie dei capitolini

Sorteggio Champions League 2019 - le possibili avversarie della Roma agli ottavi. Le squadre da evitare : incubi Barcellona e Manchester City : Oggi (lunedì 17 dicembre) alle ore 12.00 a Nyon si svolgerà il Sorteggio egli ottavi di finale della Champions League e anche la Roma scoprirà quale sarà la sua avversaria. I giallorossi hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo G, alle spalle del Real Madrid, e per questo saranno posizionati in seconda fascia. La squadra di Di Francesco affronterà quindi una delle vincitrici dei gironi, fatta eccezione per la Juventus, visto che sono vietati ...

Manchester City-Everton - Sterling è l'uomo 'invisibile' : non è in distinta - ma entra e segna! : Non si vede ma c'è. Si copre bene perché fa freddo ma Guardiola può contare anche su di lui. Non è in distinta ma... segna! Tutto vero, nessuna "magia" e nessun incantesimo, Raheem Sterling non è ...

Premier League - il Manchester City supera l'Everton e torna in vetta : Il Manchester City sconfigge 3-1 all'Etihad Stadium l'Everton nell'anticipo della 17esima giornata e torna in vetta alla Premier League almeno per 24 ore in attesa della risposta del Liverpool ...

Premier League - Manchester City-Everton 3-1- Spurs ok - cade Ranieri : Il Manchester City riparte: rischia, soffre, segna, incassa e, alla fine, vince 3-1. Un bel match, quello giocato allo stadio Etihad, sotto la pioggia e con un freddo pungente: anche Pep Guardiola con ...

Premier League : Manchester City tris e primato - Tottenham ok al 91' : Manchester City per una notte di nuovo al comando in Premier League , dopo i match del sabato nella 17esima giornata. La vittoria per 3-1 sull' Everton , doppietta di Gabriel Jesus e Sterling, ...