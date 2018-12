Lo Zecchino di Natale 2018 Canzoni natalizie e tanti ospiti | video | Nathalie Guetta

Biassono - polemica per la canzone di Natale con la parola "pace" in arabo : ma è dello Zecchino d'oro : Una canzone cantata nel 2004 allo Zecchino d'oro da un bambino di Betlemme ha scatenato polemiche a Biassono per un ritornello che contiene la parola "pace" in arabo : è stata scelta dalle insegnanti ...

Ascolti tv venerdì 14 dicembre - Un Natale d’Oro Zecchino conquista il pubblico : Il programma condotto da Carlo Conti su Rai1 ha vinto ieri la sfida con Gerry Scotti La programmazione televisiva di ieri, venerdì 14 dicembre , ha iniziato a condurre gli spettatori verso il clima delle feste. Vediamo dunque gli Ascolti delle trasmissioni in onda in prima serata. Su Rai1 l’appuntamento era con Un Natale d’oro Zecchino . […] L'articolo Ascolti tv venerdì 14 dicembre , Un Natale d’Oro Zecchino conquista il pubblico ...

Un Natale d'oro Zecchino con Carlo Conti in diretta : [live_placement] Stasera, venerdì 14 dicembre, Rai1 proporrà una prima serata di musica e spettacolo dedicata al Natale , condotta e firmata Carlo Conti , con la partecipazione del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna. A partire dalle ore 21.25, infatti, andrà in onda Un Natale d'oro zecchino programma durante il quale il Natale sarà celebrato con ricordi, canzoni e tanti personaggi amati dal pubblico di tutte le età. Su ...

