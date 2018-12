Libia senza pace | a Tripoli attacco kamikaze al ministero degli Esteri Almeno tre morti

Libia - Conte : 'Mai dubitato su presenza Haftar - mi aveva dato la sua parola d'onore' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conferenza di Palermo sulla Libia : Haftar incontra Sarraj alla presenza di Russia ed Egitto : L'Egitto, ha aggiunto, sostiene una soluzione politica per la crisi libica in linea con gli accordi tra le parti sottoscritti in Marocco nel 2015 e «sostiene con forza» l'iniziativa Onu dell'inviato ...

Al Sisi alla Conferenza sulla Libia. Il Governo incassa la presenza del Faraone a Palermo : Il "Faraone a Palermo". Per l'Italia è un primo, importante risultato a poche ore dall'apertura ufficiale, questa sera a Villa Igiea, della Conferenza per la Libia.Importante, anzitutto, perché la presenza di Abdel Fattah al-Sisi non era affatto scontata. C'è voluto l'impegno personale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del lavoro "sotterraneo" del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per convincere il ...

Libia : oggi il vertice a Palermo. Incerta la presenza di Haftar : Presente anche Conte. Il leader della Cirenaica si è indispettito per la presenza di rappresentati del qatar e di una fazione legata ad al-Qaida -

Conferenza sulla Libia senza leader europei - pesa l'isolamento dell'Italia per la manovra di bilancio : ROMA Una sfilza di viceministri e sottosegretari. La Conferenza sulla Libia di lunedì e martedì prossimo è a rischio fallimento. Nessuno dei leader europei sarà infatti presente e Palermo. Tutti, dal ...