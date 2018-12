L' elicottero si schianta | governatrice messicana e il marito muoiono la vigilia di Natale

Incidente in Messico : elicottero si schianta - morti governatrice e marito : Grave Incidente in Messico: l’attuale e l’ex governatore dello stato messicano centrale di Puebla, moglie e marito, sono morti nella vigilia di Natale. L’elicottero su cui viaggiavano la governatrice Martha Erika Alonso e l’ex governatore Rafael Moreno Valle si è schiantato nel municipio di Santa Maria Coronango, poco dopo il decollo da un eliporto della città di Puebla, mentre si dirigeva a Città del Messico. Sono ...

Nuova Zelanda : elicottero si schianta per colpa di un paio di pantaloni : In Nuova Zelanda una commissione d’inchiesta ha stabilito che lo schianto dell’elicottero verificatosi lo scorso ottobre, e costato la vita a tre persone, è stato causato da un paio di pantaloni, sfuggiti dalla cabina e finiti attorcigliati attorno al rotore di coda. “Vi sono prove che indicano che un paio di pantaloni è sfuggito dall’elicottero e si è attorcigliato al rotore anticoppia“, ha affermato la ...

elicottero colpisce torre e si schianta in Sudan : morti almeno 5 funzionari : I media di Stato hanno reso noto che un Elicottero si è schiantato nel Sudan orientale: sarebbero morti almeno 5 funzionari locali che erano a bordo. Testimoni avrebbero riferito che l’Elicottero avrebbe preso fuoco dopo aver colpito una torre di comunicazioni mentre tentava l’atterraggio in un campo nello Stato di Al-Qadarif. Le vittime sarebbero il governatore di Al-Qadarif, Mirghani Saleh, il suo capo di gabinetto, il ministro ...

Tragedia Leicester - arrivano novità sull’incidente : ecco perché l’elicottero si è schiantato : L’Air Accidents Investigation Branch ha rivelato che l’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha si è schiantato per un guasto meccanico Nuovi aggiornamenti sull’incidente che lo scorso 27 ottobre ha ucciso Vichai Srivaddhanaprabha, patron del Leicester rimasto vittima dello schianto del proprio elicottero insieme ad altre quattro persone. Secondo l’Air Accidents Investigation Branch, il velivolo ha perso quota per ...

Texas - due sposini si schiantano in elicottero subito dopo la festa di nozze : L'elicottero è caduto su una collina vicina e per Will e Bailee non c'è stato scampo, come anche per il pilota, Jerry . A dare la tragica notizia via Facebook è stato uno degli invitati al matrimonio, ...

Afghanistan - si schianta un elicottero dell’esercito : morte tutte e 25 le persone a bordo : Un elicottero dell’esercito afghano si è schiantato oggi, 31 ottobre, a causa delle cattive condizioni meteorologiche nella parte occidentale della provincia di Farah. Nello schianto hanno perso la vita tutte e 25 le persone che erano a bordo, incluso il vicecomandante della zona occidentale. Mohammad Naser Mehri, portavoce del governatore di Farah, ha dichiarato che l’elicottero si è schiantato intorno alle 9:10, poco dopo il decollo dal ...

Si schianta dopo la partita l'elicottero del patron del Leicester : Roma, 28 ott., askanews, - Tragedia nel mondo del calcio. l'elicottero di proprietà del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato all'esterno del King Power Stadium, nel parcheggio interno all'impianto del club ...

Leicester - da favola a incubo. elicottero si schianta fuori dallo stadio : morto il presidente : Finisce in tragedia una delle più belle pagine di sport degli ultimi anni che da tutti era stata ribattezzata la favola Leicester, squadra inglese che, da Cenerentola e senza alcun favore del ...

