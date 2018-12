Le tensioni di Wall Street affondano le Borse asiatiche | Tokyo perde il 5% 

Wall Street crolla per le tensioni intorno alla Fed : mai un Natale così : Non facilita l'ennesimo attacco di Trump alla banca centrale americana: 'La Fed è l'unico problema che ha l'economia' americana, twitta il presidente, riaccendendo le preoccupazioni sul futuro di ...

Wall Street crolla per le tensioni intorno alla Fed : è il peggior Natale della storia : La peggiore vigilia di Natale della storia. Wall Street chiude un lunedì nero, crollando ai minimi degli ultimi 20 mesi. I listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown a...

Wall Street - peggiore vigilia della storia per le tensioni sulla Fed. Giù anche Amazon : ''L'unico problema che la nostra economia ha si chiama Fed'', twitta il presidente. La Fed ''non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre commerciali, il dollaro forte o lo shutdown . E' ...

Wall Street - Natale di ribassi per le tensioni intorno alla Fed. E soffre anche Amazon : ''L'unico problema che la nostra economia ha si chiama Fed'', twitta il presidente. La Fed ''non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre commerciali, il dollaro forte o lo shutdown . E' ...

Wall Street avanza : distensione tensioni commerciali aiuta titoli tech e industriali : Il balzo dei titoli principali del comparto tecnologico più esposti al mercato della Cina e il progresso nei colloqui tra le prime due potenze al mondo hanno aiutato l'indice Nasdaq a spingersi in ...

Wall Street attesa in calo ancora su tensioni commercio globale : Wall Street potrebbe riaprire ancora le contrattazioni in ribasso quest'oggi , dopo aver perso la scorsa settimana circa il 4,5%. A penalizzare il mercato americano concorrono le consuete tematiche ...

Wall Street è attesa in rosso su tensioni commercio e petrolio : Wall Street è attesa aprire in ribasso a causa di una serie di preoccupazione , in primis l'arresto del numero uno di Huawei, che rilancia i timori di una guerra commerciale USA-Cina, e il calo dei ...

La manovra italiana e le tensioni a Wall Street : DALL'ITALIA “Nessuno può sottrarsi ai bilanci in equilibrio”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’assemblea dell’Anci in corso a Rimini. “L'integrazione – ha aggiunto – è un motore e garanzia di sicurezza pubblica”. La Commissione europea ha respinto il