Lazio | Simone Inzaghi | ' Sarà emozionante sfidare mio fratello'

Lazio - Simone Inzaghi : 'Sfidare mio fratello sarà emozionante' : Simone Inzaghi presenta così - a Sky sport - la 'strana' sfida al fratello Filippo, che guida i rossoblu emiliani. La 'sua' Lazio , dopo 50 giorni di digiuno, ha ritrovato la vittoria e lo ha fatto ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...

Bologna-Lazio - gara particolare per Simone Inzaghi : “emozionante sfidare Pippo. Immobile? Dovrò parlarci” : L’allenatore della Lazio ha parlato della sfida con il fratello, soffermandosi poi sulle condizioni di Immobile Sfida alquanto particolare quella che attende la famiglia Inzaghi, con Pippo e Simone che si affronteranno al Dall’Ara nel boxing day di Serie A. LaPresse/Fabrizio Corradetti Bologna-Lazio li metterà uno contro l’altro per novanta minuti, un arco temporale nel corso del quale entrambi faranno di tutto per ...

Bologna-Lazio - Filippo Inzaghi : 'Che emozione sfidare mio fratello Simone' : Il Boxing Day propone, tra le altre, anche la sfida tra i fratelli Inzaghi. Filippo contro Simone, Bologna contro Lazio: certamente una partita particolare per i due allenatori. "Sarà strano ma sarà ...

Lazio Eintracht Francoforte - Simone Inzaghi in conferenza stampa IN DIRETTA : LIVE 15:15 12 dic C'è massima attenzione per l'arrivo di oltre 9.000 tifosi tedeschi, attesi a Roma per il match tra Lazio e Eintracht Francoforte. Dopo i disordini del match d'andata, infatti, sono ...

Chievo Lazio - la conferenza di Simone Inzaghi in diretta live : live 16:10 1 dic Dubbio sulla trequarti per Inzaghi, con Luis Alberto e Correa in lotta per un posto. Leiva unico indisponibile. 16:09 1 dic Il Chievo, ultimo in classifica con 1 punti, vive però un ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi pronto allo scontro diretto : “una gara che vale molto in chiave Champions” : Lazio, Simone Inzaghi ha presentato l’incontro col Milan confermando l’assenza di Leiva in mezzo al campo così come i problemi di Durmisi “Speriamo domani che i ragazzi si regalino una grande partita, siamo quarti e vogliamo mantenere la posizione. Ci aspetta una partita importante, uno scontro diretto contro una grande ma abbiamo nelle corde certe partite”. Battere il Milan per consolidare il quarto posto in ...

Lazio Milan - Simone Inzaghi LIVE in conferenza stampa : LIVE 14:06 24 nov C'è pericolo di poter sottovalutare il Milan? "Sono sincero, me la sarei voluta giocare con le due squadre al completo. Avremo entrambe defezioni, quando ci sono tante partite ...

Lazio - Simone Inzaghi lancia l'allarme infermeria : 'assenze importanti' : Simone Inzaghi e la sua Lazio dovranno fare a meno di diverse pedine importanti in vista delle prossime gare tra campionato e coppe ' Marsiglia in crisi ? Assolutamente no, sappiamo che è una grande ...

Lazio - Simone Inzaghi esulta : "Ci siamo riscattati - bravi i ragazzi" : Il tecnico soddisfatto per il poker rifilato alla Spal, gioisce anche Immobile: "Reagito alla grande"

Lazio-Spal - i convocati di Simone Inzaghi per il match dell’Olimpico : torna a disposizione Durmisi : L’allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Spal, in programma oggi alle 12.30 Partita importante per la Lazio, impegnata nell’anticipo delle 12.30 contro la Spal. L’obiettivo è dimenticare la pesante sconfitta subita contro l’Inter nell’ultimo monday night, una notte da brividi che Simone Inzaghi ha voglia di riscattare. L’allenatore biancoceleste ha diramato la ...

