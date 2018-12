Lazio | Inzaghi | “Sarà emozionante sfidare mio fratello Leiva recupero fondamentale”

calcioweb.eu

(Di martedì 25 dicembre 2018) Alla vigilia di Bologna-, Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport confessando di essere emozionato per la sfida in famiglia colPippo: “Sarà un match particolare, saràmio. Da calciatore è già successo, saràanche per i miei genitori. Quando c’era Trapattoni fummo insieme in Nazionale, un bel traguardo. Per Natale ci siamo fatti gli auguri, ma non abbiamo parlato della partita. Affronteremo un Bologna in corsa per la salvezza. Miosaprà portare la nave in porto“. Contro il Bolognaritrova Lucas, pedina fondamentale per il centrocampo biancoceleste: “Rientrando lui recuperiamo una pedina fondamentale. Sono tutti arruolabili, tranne Durmisi e Berisha. Vorrei che tutti riuscissimo a dare di più, me in primis. Insieme possiamo ottenere grandi cose e toglierci belle ...