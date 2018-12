L' attacco della Cina al Natale

Trump di nuovo all'attacco della Fed : 'è l'unico problema dell'economia Usa' : "l'unico problema della nostra economia è la Fed" - twitta Trump che rilancia: "Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei ...

Napoli - 3 punti con il minimo sforzo : prova monstre della difesa che fa anche le veci di un attacco bello ma fumoso : Il Napoli supera di misura una buona Spal: l’attacco dei partenopei sfiora più volte il gol ma non riesce ad incidere, la rete della vittoria arrivata dalla difesa, perfetta nelle due fasi, con Albiol L’ultima giornata di Serie A prima di Natale regala 3 punti al Napoli sotto l’albero. I partenopei superano di misura, con il risultato di 1-0, una buona Spal capace di difendersi e ripartire rendendosi anche a volte ...

Domenica in - Mara Venier e quell'attacco di panico prima della diretta : cosa le fece Frizzi dietro le quinte : A Domenica in è il ricordo di Fabrizio Frizzi a mettere a dura prova la conduttrice Mara Venier e Flavio Insinna, ospite in studio per ripercorrere i momenti più difficili dopo aver preso il timone de ...

Per l'attacco aereo della coalizione USA in un villaggio siriano uccise 17 persone - : Un attacco aereo della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha portato alla morte di 17 abitanti di un villaggio nei pressi della città siriana di Hajin nella provincia di Deir ez-Zor, ...

Amici 2018 quinta puntata - grande polemica su Giusy : l’attacco della ballerina : quinta puntata Amici 18: ecco cosa è successo Quest’oggi, nella quinta puntata di Amici 2018, abbiamo assistito a una grande polemica: a quella riguardante la ballerina Giusy. È stata bersagliata dai professori perché ha accettato l’immunità. Secondo loro, avrebbe dovuto rifiutarla per dimostrare a tutti di saper fare bene quello che più la appassiona. Giusy […] L'articolo Amici 2018 quinta puntata, grande polemica su Giusy: ...

attacco a Strasburgo : 3 morti - 12 feriti |Il killer sfuggito a un blitz della polizia : Torna il terrore a pochi giorni da Natale. Cittadini invitati a restare in casa, eurodeputati bloccati dentro il Parlamento. Fallito un blitz per catturare il fuggitivo che forse ha dei complici. L'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine.

Milik - primo gol di testa; Napoli miglior attacco della Serie A : Napoli-Frosinone, numeri e statistiche Sono 20 partite stagionali per il Napoli; 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 39 in tutte le competizioni, 17 quelli subiti. In campionato, 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 32 gol fatti, 14 subiti Con questo risultato, il Napoli di Ancelotti si porta a tre punti dalla quota raggiunta l’anno scorso da quella di Sarri alla 15esima giornata (35 punti contro 38). Con le quattro ...

attacco hacker ai tribunali - lo Stato : “Cambiate password della Pec” : Attacco hacker ai tribunali, lo Stato: “Cambiate password della Pec” Lo ha detto Roberto Baldoni, vicedirettore del Dis. Coinvolte 500mila caselle di posta: colpiti anche i ministeri di Esteri, Interno, Difesa, Economia e Sviluppo Economico Parole chiave: ...

Hacker all’attacco della Pec : violati 500 mila account di posta elettronica certificata : Non sono solo le mail di 9 mila magistrati a essere state sottratte durante un attacco Hacker avvenuto la notte del 12 novembre contro il centro dati Telecom di Pomezia. Coinvolte nel furto sarebbero circa 98 mila caselle di posta elettronica certificata collegate al Cisr, Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, che potrebbero...

Cardiff - attacco omofobo all'ex capitano della nazionale gallese di rugby Gareth Thomas : L'ex capitano della nazionale di rugby del Galles, Gareth Thomas , è rimasto vittima di un attacco omofobo a Cardiff. Thomas, che ha giocato 100 partite con il Galles e ha capitanato i Lions in due ...

CATACOMBE DI SAN GENNARO/ Cosa nasconde il brutto attacco ai giovani della "Paranza" - IlSussidiario.net : Perché usare in modo strumentale i giovani che a Napoli hanno resuscitato le CATACOMBE di San GENNARO, a Sanità, per manovre di politica ecclesiastica?