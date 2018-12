L’appello del Papa per Natale | fraternità tra nazioni e religioni diverse 

Elia Fongaro e Jane lontani : scatta L’appello dell’Alexander : Elia Fongaro e Jane Alexander lontani: scatta l’appello dell’attrice Le titubanze, i dubbi e infine la decisione: Elia Fongaro è la persona giusta per il futuro. Per Jane Alexander il Grande Fratello Vip non è stato solo un reality, un gioco, un’avventura professionale, ma si è rivelato anche una terapia. Dopo il percorso fatto all’interno […] L'articolo Elia Fongaro e Jane lontani: scatta l’appello ...

Sampdoria - tifoso si tatua il gol di Saponara : L’appello del calciatore blucerchiato : Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante e si candida ad essere grande protagonista della seconda parte la Sampdoria. Tutto potrebbe cambiare per la squadra di Giampaolo dopo il pareggio all’Olimpico contro la Lazio ma soprattutto la stagione di Saponara, l’ex Fiorentina finalmente decisivo, dal punto di vista tecnico il calciatore non ha bisogno di presentazione e quindi in grado di trascinare la squadra. Il ...

“Il mio bambino è morto - vi imploro di non ricordarmelo” : L’appello di Gillian Brockell ai colossi del web : Dopo aver perso il figlio che portava in grembo prima della nascita, la video editor del Washington Post Gillian Brockell ha scritto una lettera aperta ai colossi del web, da Facebook a Twitter e Instagram, in cui gli lancia un accorato appello. “Lo so che voi sapevate che io ero incinta. E’ colpa mia. Semplicemente non ho saputo resistere a questi hashtag su Instagram: #30weekspregnant, #babybump. Che stupida! E ho anche cliccato una o ...

Fiom - L’appello di Re David a Di Maio dal palco del congresso : “Reintroduca l’articolo 18 per tutti i lavoratori” : Dopo aver acconsentito di fatto a reintrodotto per i lavoratori dell’Ilva, Di Maio faccia un passo avanti: “Reintroduca per tutti l’articolo 18“. La richiesta arriva dal leader Fiom, Francesca Re David dal palco del 27mo congresso Fiom in corso a Rimini. “Nella trattativa su Ilva – ricorda- Di Maio si è correttamente comportato da ministro dello Sviluppo economico: ha mediato positivamente tra le parti, ma il ...

Torna la bufala del bimbo di 17 mesi malato di leucemia fulminante - Avis : “Non rispondete alL’appello” : E’ Tornato sulle Home di Facebook e su Messenger il messaggio virale che è in realtà una subdola bufala: un bambino di 17 mesi affetto da leucemia fulminante avrebbe bisogno urgente di ricevere sangue di gruppo B positivo. Il testo dice: “Giralo per favore bimbo di 17 mesi necessita di sangue GRUPPO B POSITIVO per leucemia fulminante. TEL 3282694447 RICCARDO CAPRICCIOLI FAI GIRARE LA MAIL È URGENTE E IMPORTANTE SE LA FERMI SEI UN ...

Matteo scomparso da Cagliari - L’appello disperato del padre : “Torna Matte” : Matteo Pireddu, 31 anni, è scomparso da Capoterra (Cagliari), al rientro da un giro di commissioni con suo padre, lo scorso sabato 1° dicembre. Il ragazzo si è allontanato mentre suo padre scaricava in casa il contenuto del portabagagli della macchina. Ha con sé il cellulare, che risulta spento, ma non i documenti.Continua a leggere

A 29 anni scompare durante una serata con gli amici - L’appello della famiglia : “Aiutateci” : Amy Louise Gerard, 29enne inglese, è scomparsa lo scorso 29 novembre dopo una serata con gli amici in un pub per turisti sull'isola di Tenerife, dove lavora come istruttrice di delfini. Numerosi gli appelli della famiglia sui social network: "Per favore aiutateci a ritrovarla, siamo molto preoccupati per lei".Continua a leggere

Vulcani : da Napoli L’appello al Governo per l’introduzione nelle scuole dell’Educazione al Rischio : “Da Napoli l’appello al Governo che introduca nelle scuole l’Educazione al Rischio. Chiediamo al Governo di istituire nelle scuole italiane l’Educazione al Rischio, inserire nei curriculi questo approfondimento particolare al fine di fare veramente un discorso di prevenzione, formazione e di educazione all’ambiente”. Lo ha affermato Grazia Paolella, Presidente del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale Resilience and Sustainability ...

L’appello della studentessa a Mattarella : “Presidente - non firmi il decreto sicurezza” : Durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2018/2018 dell'Università di Torino al Teatro Carignano, era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'incontro è intervenuta la presidentessa del Consiglio degli studenti, che ha chiesto a Mattarella di "non firmare il decreto sicurezza e immigrazione".Continua a leggere

Copa Libertadores River-Boca - L’appello della Conmebol : “sia la finale della pace” - ma forse è troppo tardi : “Vogliamo vivere una finale nel segno della pace e del rispetto per i rivali”, sono le parole di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol “Un giorno triste per il calcio sudamericano. Il Conmebol è solidale con i giocatori, le loro famiglie e tutte le persone coinvolte. Un evento sportivo si è trasformato in una vergogna“. Lo scrive su twitter Alejandro Dominguez, presidente della Confederazione calcistica ...

Della Valle : “Conte? È a disagio - si capisce dalla faccia. E noi siamo in imbarazzo per lui”. L’appello a Salvini e a Di Maio : “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Penso che il primo a non essere contento e a sentirsi a disagio sia proprio lui, perché è costretto a far finta di fare un lavoro che non riesce a fare sicuramente come vorrebbe. Si capisce dalla faccia di questo signore“. E’ il giudizio che a Otto e Mezzo (La7) l’imprenditore Diego Della Valle dà del presidente del Consiglio. E aggiunge: “L’imbarazzo che forse ha ...

Sorella Icardi - L’appello all’attaccante dell’Inter ed alla moglie Wanda Nara : La Sorella di Icardi ha partecipato alla trasmissione Pomeriggio 5, ecco le dichiarazioni e l’appello all’attaccante e Wanda Nara. “Sto imparando l’italiano da poco. Io non ho mai parlato di loro in maniera cattiva, per me mio fratello è parte della mia vita anche se non ci vediamo come mi piacerebbe. Veramente non so cosa succede, se ce l’hanno proprio con me piuttosto che con la mia famiglia. E’ una cosa delicata. Non ...

Rubato il cellulare del playboy Zanza. L’appello della madre : “Ridateci i ricordi di Mauro” : Qualcuno sarebbe entrato nella casa della madre di Maurizio Zanfanti, il famoso playboy della Riviera romagnola morto per un malore il 26 settembre scorso, e avrebbe Rubato l’ultimo cellulare usato dal Zanza. Aveva un valore affettivo per la sua famiglia, che ha lanciato un appello sui social per ritrovarlo.Continua a leggere

Uranio impoverito - rimandato al mittente L’appello del Ministero della Difesa : lo Stato è colpevole : A gennaio del 2016 era arrivata una delle sentenze destinate a fare storia: lo Stato era Stato condannato a risarcire la famiglia di un paracadutista dell’Arma dei Carabinieri morto nel 200 di ritorno dalla Bosnia. Il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa, stabilendo un risarcimento di oltre ottocentomila euro. Ad uccidere l’uomo, che aveva 41 anni, è Stato un tumore al colon che si era ...