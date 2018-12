La storia di Happy Xmas War is over di John Lennon | ispirata da una canzone folk

optimaitalia

(Di martedì 25 dicembre 2018)Quando arriva Natalecanta in tutte le radio una delle canzoni più amate, ma ladi(War is) nasce da un branodei primi anni '60. Dobbiamo estendere, tuttavia, il messaggio di partenza: il coro di bambini presente nel tappeto sonoro ripete «War isif you want it», «La guerra è finita se tu lo vuoi», e si tratta di uno slogan usato dae Yoko Ono nelle loro campagne di sensibilizzazione alla pace di tutto il mondo tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70.Nel 1969 la frase comparve su una serie di cartelloni appesi nelle principali città del mondo fino al 1971, quandodecise di mettere nero su bianco la suadi Natale che contenesse messaggi contro la guerra. «Sono stanco di sentire sempre White Christmas», diceva, e ladi(War is) ebbe inizio in una camera del New York Hotel. Tra la ...