La polizia salva anche i ladri | soprattutto a Natale

Natale : polizia di Stato scende in campo per salvaguardare shopping online : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - E’ ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che il piacere dello shopping per l’acquisto di doni per le persone care, ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice anche la ri

Monza : minaccia di lanciarsi sui binari - ragazza salvata dalla polizia ferroviaria : Dopo il bambino scappato di casa, soccorso alla stazione di Monza e riportato alla madre, nel Comasco, gli agenti della polizia ferroviaria dello scalo brianzolo questa volta hanno evitato che una ...

Litiga con la moglie e tenta il suicidio - 34enne napoletano salvato dalla polizia : GIUGLIANO - Litiga con la moglie e tenta il suicidio: salvato in extremis dalla polizia. Sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano ad evitare il peggio, infatti, questa mattina ...

La polizia stradale salva un cane terrorizzato sulla Valassina a Briosco : restituito alla famiglia : Una storia a lieto fine: la polizia stradale di Seregno è intervenuta domenica mattina intorno alle 10.30 sulla Statale 36 per un cane spaventato in superstrada all'altezza di Briosco. Grazie al ...

Torino : controlli della polizia di Stato a locali della movida di San Salvario : 2 dei 14 addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacoli aperti al pubblico sono risultati privi di regolare tesserino di riconoscimento, in quanto mai ottenuto. Il ...

polizia di Granada salva un cane dai maltrattamenti e lo adotta : sondaggio in rete per il nome : Un cucciolo di pastore tedesco salvato in Spagna dalla Polizia di Granada da un uomo che lo stava prendendo a calci diventerà un cane poliziotto. Gli agenti che lo hanno salvato dalla botte hanno infatti deciso anche di adottarlo. A decidere il nome ci pensa la rete: in tanti finora hanno votato su Twitter.--Nei giorni scorsi la Polizia di Granada, in Spagna, ha fermato per strada un uomo che stava prendendo a calci un cucciolo di pochi mesi di ...

La villa dove si nascondeva il latitante Salvatore Fido - arrestato dalla polizia : La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato il latitante Salvatore Fido, elemento del clan Mazzarella. Fido era irreperibile dallo scorso febbraio ed è stato rintracciato all’esito di una complessa attività investigativa e alla sua localizzazione gli investigatori sono arrivati attraverso un capillare monitoraggio della rete dei suoi fiancheggiatori. Al momento del blitz, il latitante è stato trovato in ...

Bari - tredicenne salvata dal Blue Whale : i consigli della polizia per riconoscere i segnali nei propri figli : La giovane adolescente ha ammesso tutto di fronte ad uno psicologo e al personale specializzato della Sezione Minori della Squadra Mobile di Bari. Si è procurata i tagli con la lametta di un rasoio e ha poi inviato le foto dei suoi gesti autolesionistici a una compagna di scuola. Tutto ciò per un gioco atroce che istiga i giovani al suicidio, il “Blue Whale“. L’indagine della polizia di Stato, coordinata dalla Procura, è ...