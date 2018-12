La nuova identità della Cina

Carta identità per iscriversi a Facebook - Instagram e a tutti i servizi online. nuova proposta : Registrare la propria Carta di identità per iscrizioni a social network e altri servizi online: la Nuova proposta che sta facendo discutere

L'isola di Pietro 2/ Anticipazioni puntate 4 novembre e 28 ottobre : Caterina e la sua nuova identità : L'isola di Pietro 2, Anticipazioni puntate 4 novembre e 28 ottobre : Caterina ancora non ricorda cosa è successo dopo il suo incidente, una nuova verità è venuta a galla.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 GMT)

Sinistra : Rossi - costruire nuova identità per tornare ad avere consensi : Perché dopo una sconfitta come quella subita e in tempi di conflitti epocali, il fine della propria azione deve essere mantenere alti i propri ideali e la propria cultura politica, socialismo, ...