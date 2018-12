La lunga storia del colosso General Electric | e come è finito in guai seri

Copa Libertadores - River-Boca 3-1 : i Millionarios vincono la finale più lunga della storia : Il River Plate batte 3-1 il Boca Juniors e conquista la Copa Libertadores al Santiago Bernabeu. Per conoscere il nome dei campioni del Sud America 2018 ci sono voluti 120 minuti di gioco riscaldati da due squadre scosse più dal timore della sconfitta che dal sapore della vittoria. A trionfare, alla fine, sono i Millionarios del presidente Rodolfo D’Onofrio, sorridente dopo “l’esproprio” della finale al Monumental. Mentre ...

DIRETTA LUCCHESE OLBIA/ Streaming video e tv : la lunga storia del match di oggi - Serie C girone A - - IlSussidiario.net : DIRETTA LUCCHESE OLBIA Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, 14giornata del girone A.

Scacchi - qual è stata la partita più lunga della storia? Record e aneddoti curiosi dal passato : Nella partita che, venerdì scorso, ha aperto il match valevole per il Campionato del Mondo di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, si sono giocate 115 mosse attraverso sette, interminabili ore. Tuttavia, non è stata questa la partita più lunga della storia degli Scacchi, e nemmeno la più lunga nella storia dei match mondiali, a guardare le mosse. Se la questione della lunghezza in ore della partita è difficilmente determinabile (fino a ...

Diretta/ Civitanova Trento streaming video tv Rai : la lunga storia del match - Serie A1 volley maschile - - IlSussidiario.net : Diretta Civitanova Trento: info streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 5giornata della Serie A1 Superlega.

Desirée Mariottini - i femminicidi a Roma sono una lunga e triste storia. Ma la violenza non è il nostro futuro : Roma stamattina si è svegliata con un nuovo femminicidio. Dopo Desirée oggi è la volta di un’altra donna, uccisa a 23 anni con cinque colpi di pistola dall’ex compagno. È una conta che non si arresta quella delle donne che vengono uccise in quanto tali e di fronte a questa escalation non serve alcuna strumentalizzazione, alcuna retorica ma la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, che nel perseguire i principi di ...

Baseball - World Series MLB 2018 : i Los Angeles Dodgers vincono la partita più lunga della storia delle finali - 7 ore e 23' di battaglia! : La notte dei record. Solo così si può definire quanto è accaduto stanotte tra Los Angeles Dodgers e Boston Red Sox nella gara-3 delle World Series 2018. Nelle finali della lega americana di Baseball una partita così non s’era mai vista: è stata, infatti, la più lunga per durata complessiva (7 ore e 23 minuti) nonché quella col maggior numero di inning (18) di tutta la storia delle World Series. La vittoria è andata ai Dodgers per 3-2, ...