La “letterina” a Babbo Natale dei giocatori della NBA | a LeBron scappa un like galeotto

sportfair

(Di martedì 25 dicembre 2018)James alle prese con la sua prima stagione ai Lakers, in occasione delvorrebbe ricevere un regalo molto importanteJames ed il. In queste ore si fa un gran parlare delle voci che vorrebbero Anthony Davis ai Lakers alla corte del King per aiutarlo nella corsa al titolo NBA,sta facendo di tutto per alimentare tali chiacchiere di mercato. In occasione delle festività natalizie, i colleghi di Bleacher Report hanno stilato un’ipotetica letterina discritta dai cestistiNBA, molto simpatica e veritiera. Kemba Walker chiede aiuto per i suoi Hornets, Curry vorrebbe un titolo di MVP delle Finals, Trae Young si aspetta di trovare sotto l’albero la prima scelta dell’anno prossimo. Ben Simmons dal canto suo vorrebbe il tiro da tre, Harden rivorrebbe i Rocketspassata stagione, nuovi arbitri per Gobert, la ...