LA DIETA VEGANA FA MALE | BAMBINA MALNUTRITA E GENITORI IN CARCERE? Le carenze ravvisate

DIETA VEGANA alla neonata - la piccola diventa rachitica. I genitori : “Era troppo schizzinosa” : La piccola , australiana, di 19 mesi, ha sofferto di gravi carenze di nutrienti su tutta la linea. Le sue ossa erano così fragili che non era neanche in grado di gattonare. I genitori l'avrebbero nutrita solo con pane tostato, avena, banane e latte di riso.Continua a leggere

Alimentazione - i medici danesi avvisano sulla DIETA VEGANA ai bambini : “Può causare epilessia e ritardi mentali” : In Danimarca il dibattito sul veganismo è più che mai acceso, soprattutto riguardo la sostenibilità di un crescente numero di famiglie che nutre i propri figli solo con cibi vegani. I critici si oppongono all’idea di eliminare tutti i prodotti animali dalla dieta dei più piccoli. Il problema è che una cattiva Alimentazione , che per esempio richiede l’integrazione della vitamina B12, può avere serie conseguenze sui bambini . E diversi di loro che ...

Daniela Martani : “DIETA VEGANA obbligatoria per tutti. Giulia De Lellis? L’ho attaccata perché indossa pellicce vere - ormai lo fanno solo gli sfigati : “Dieta vegana obbligatoria? Sì, per tutti. Carne bandita. ormai tutti sanno che gli allevamenti intensivi stanno distruggendo il pianeta”. Ecco il primo punto che Daniela Martani ha in mente di mettere in pratica quando sarà presidente. La pasionaria veg ha confermato infatti la sua adesione ad un nuovo progetto politico: “Ho dato la mia adesione all’alleanza popolare ecologica, APE. ormai da quando i verdi e il movimento ...