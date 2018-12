Koulibaly è il simbolo del nuovo Napoli | meriterebbe la 10

ilnapolista

(Di martedì 25 dicembre 2018) “In qualsiasi piazza che constaterete essere in pace, c’è qualcuno che ha la conoscenza di una verità che non ha detto”È un fuoriclasse Un proverbio che viene da lontano, dalle terre africane, dalle sponde del Senegal. Costretto a nascere altrove, fiero di tornare a difendere la terra che gli scorre dentro. Possessore di una verità che solo lui conosce e da fenomeno ce la racconta passo dopo passo, a briciole, a molliche, a pezzettini, come un puzzle che si costruisce col tempo, verso dopo verso, per non levarci lo sfizio di stupirci ogni volta. Kalidou, una nuvola nera che prende forma dal numero ventisei e si manifesta in pioggia di classe, in un misero teatro di arroganti menestrelli, che raccontano questo calcio stando sempre dalla parte del più forte.Non è pensabile perderlo ora Il difensore di, più che del, è la voce alzata in un ...